Аналитика ВТБ: к концу 2026 года объем рублевых сбережений вырастет в два раза
Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».
В ближайшие три года общероссийский рынок рублевых пассивов физлиц увеличится более, чем на треть. За этот период сам банк намерен удвоить объем розничных рублевых сбережений – с 6,2 до 11 трлн рублей. Число клиентов с регулярным пополнением своих счетов вырастет на 70% – до 25 млн человек. Такой прогноз в рамках «Стратегической недели ВТБ» дал заместитель президента-председателя правления банка Георгий Горшков.
«Помочь людям сохранить и преумножить капитал – один из стратегических приоритетов банка. За последние пять лет число россиян, доверяющих нам накопления, выросло в три раза - до 6 млн человек. В рамках новой стратегии мы будем стремиться к тому, чтобы россияне хранили у нас каждый пятый рубль», – отметил Георгий Горшков.
Сохранение ключевой ставки ЦБ РФ фиксирует высокую доходность на рынке сбережений и продлевает «время вкладчика», стимулируя рост сберегательной активности россиян. Банки стремятся сделать более привлекательными условия по вкладам.
Комментарии - 0
Еще материалы в рубрике:
Новости общества Сахалина и Курил
Это читают
- 06:07 Сегодня Как подготовить школьника к поступлению в вуз - несколько важных шагов
- 06:06 Сегодня Оздоровительный отдых на курортах Черного моря
- 06:08 Сегодня Перевод научно-технический
09:15 Сегодня В Приморье пенсионер насмерть сбил пешехода и устроил массовое ДТП
13:47 21 Февраля Волонтеры "РВК-Сахалин" навестили жителей южно-сахалинского дома-интерната
- 14:59 22 Февраля 26 высококвалифицированных специалистов приехали в Сахалинскую область в рамках национального проекта "Демография"
16:12 22 Февраля Благодарность за боевые заслуги передали вдове участника СВО из Южно-Сахалинска
17:28 22 Февраля Для проведения праздничных мероприятий вводят ограничения парковки транспорта в Южно-Сахалинске на площади Славы
12:22 5 Февраля С 1 марта 2024 года детей через границу будут пускать только с документами, подтверждающими гражданство
10:51 29 Января Дорожные службы Южно-Сахалинска продолжают работу по расчистке и расширению дорог
15:07 2 Февраля На территории 2 районов Сахалинской области прогнозируется метель
10:23 8 Февраля Южносахалинцы могут принять участие в конкурсе авторской песни фестиваля "Гринландия"
Выбор редакции
- 12:05 Сегодня В этом году в Сахалинской области восстановят леса на площади более трех тысяч гектаров
- 11:31 Сегодня На космодроме Восточный проведут тестовый "полет" для "Ангары"
- 16:34 Вчера В Южно-Сахалинске назвали имена победителей арт-фестиваля "Заяви о себе"
- 17:38 22 Февраля 21 общественное пространство благоустроят на Сахалине и Курилах в этом году
Мои острова - моё будущее
09:25 29 Ноября Студентка Алина Нурланова: На Сахалине есть все, чтобы строить здесь свое будущее
21:00 25 Ноября Скалолаз Александр Назин: На вершине чувствуешь себя свободным
11:10 15 Ноября Художница Марина Пузик: Хочу сделать Сахалин красивее
21:29 8 Ноября Сооснователь фотомастерской Александр Гайворон: Никто не покажет Сахалин лучше сахалинца
Аналитика
Опрос
Вы верите в то, что високосные годы несчастливые?