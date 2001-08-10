МТС пригнала вышку связи на колесах для участников Елизовского спринта

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

МТС установила передвижную базовую станцию на территории биатлонного комплекса «Долина Уюта» в преддверии ежегодного спортивного соревнования по ездовому спорту «Елизовский спринт».

МТС оперативно развернула «вышку связи на колесах», которая обеспечит высокоскоростным интернетом стандарта 4G участников главного фестиваля зимы в Елизовском районе. Это решение позволяет точечно и быстро, в течение одного рабочего дня, развернуть сеть связи на территории, которая не покрывается стационарными базовыми станциями.

После установки оборудования участники праздника “Берингия” смогут делиться в социальных сетях и мессенджерах яркими моментами гонок на собачьих упряжках, национальной борьбы и набирающего популярность скиджоринга.

«К сезону городских фестивалей МТС завершила модернизацию более базовых станций в Камчатском крае, что привело к значительному увеличению скорости мобильного интернета. А для мероприятий, проводимых в местах без стационарного покрытия связи, на Камчатке мы используем переносную базовую станцию. По традиции мы поддержали организаторов мероприятия и администрацию района и установили телекоммуникационное оборудование в месте проведения “Елизовского спринта”, чтобы участники могли делиться своими впечатлениями и быть на связи с друзьями и близкими», – отметил директор МТС в Камчатском крае Денис Бойко.