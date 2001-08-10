Тихоокеанское
информационное агентство
26 Февраля 2024
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09:00, | Новости общества Сахалина и Курил

МТС пригнала вышку связи на колесах для участников Елизовского спринта

МТС пригнала вышку связи на колесах для участников Елизовского спринта

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

МТС установила передвижную базовую станцию на территории биатлонного комплекса «Долина Уюта» в преддверии ежегодного спортивного соревнования по ездовому спорту «Елизовский спринт».

МТС оперативно развернула «вышку связи на колесах», которая обеспечит высокоскоростным интернетом стандарта 4G участников главного фестиваля зимы в Елизовском районе. Это решение позволяет точечно и быстро, в течение одного рабочего дня, развернуть сеть связи на территории, которая не покрывается стационарными базовыми станциями.

После установки оборудования участники праздника “Берингия” смогут делиться в социальных сетях и мессенджерах яркими моментами гонок на собачьих упряжках, национальной борьбы и набирающего популярность скиджоринга.

«К сезону городских фестивалей МТС завершила модернизацию более базовых станций в Камчатском крае, что привело к значительному увеличению скорости мобильного интернета. А для мероприятий, проводимых в местах без стационарного покрытия связи, на Камчатке мы используем переносную базовую станцию. По традиции мы поддержали организаторов мероприятия и администрацию района и установили телекоммуникационное оборудование в месте проведения “Елизовского спринта”, чтобы участники могли делиться своими впечатлениями и быть на связи с друзьями и близкими», – отметил директор МТС в Камчатском крае Денис Бойко.

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