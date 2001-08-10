21 общественное пространство благоустроят на Сахалине и Курилах в этом году
Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».
Скверы, площади, парки, набережные появятся во всех районах области. Это пространства, победившие в прошлом году на Всероссийском онлайн-голосовании за объекты благоустройства. Работа проводится в рамках федерального проекта «Формирование комфортной городской среды» национального проекта «Жилье и городская среда», инициированного президентом России Владимиром Путиным, рассказали ТИА "Острова" в региональном правительстве.
В 15 районах островной области преобразят по одному общественному пространству. А в Смирныховском, Анивском и Невельском городских округах реализуют по два проекта. Ведь жители именно этих районов стали самыми активными участниками Всероссийского онлайн-голосования за объекты благоустройства. В качестве поощрения правительство области выделило средства из регионального бюджета на обустройство дополнительных объектов.
К примеру, в Аниве, красивый облик получит территория у детского сада «Сказка». В границах жилого квартала появится большой сквер с зелеными зонами, пешеходными дорожками, освещением и оригинальными малыми архитектурными формами.
В Рощино Смирныховского района появится сквер «По следам боевой славы», который увековечит подвиг солдат Южно-сахалинской наступательной операции 1945 года.
- Сейчас период подготовки необходимых документов, определяются подрядчики, заключаются контракты. Строительно-монтажные работы начнутся с наступлением весны. Мы планомерно движемся к основной цели федерального проекта – сделать города и села нашего региона комфортнее, повысить индекс качества городской среды, - отметила министр ЖКХ Сахалинской области Наталия Куприна.
В Ногликах планируют реализовать второй этап благоустройства парка «Застава». Территория у него достаточно большая, поэтому для комплексного завершения всех работ принято решение участвовать во Всероссийском конкурсе «Малые города и исторические поселения». Одним из основных, уникальных архитектурных решений проекта является выносная, консольная конструкция – пешеходный променад над рекой, который позволит в полной мере насладится живописными видами реки Тымь. В случае победы на реализацию проекта выделят серьезный федеральный грант.
- С нетерпением ждем окончания всех строительных работ, чтобы, наконец, насладиться красивым местом для отдыха и прогулок. Уверена, парк станет настоящим украшением нашего посёлка. Мы с мужем обязательно проголосуем в этом году за продолжение благоустройства «Заставы» и призываем сахалинцев тоже не оставаться в стороне, обязательно участвовать в онлайн-голосовании, - рассказала жительница Ноглик Надежда Степанова.
Всероссийское онлайн-голосование проводится с 2021 года. На сайте публикуется перечень объектов, подлежащих благоустройству в конкретном населенном пункте. Каждый гражданин России старше 14 лет может отдать свой голос за тот объект, который, по его мнению, нужно преобразить. Проекты, набравшие наибольшее число голосов, воплощают в жизнь уже в следующем году.
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