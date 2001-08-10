Тихоокеанское
информационное агентство
22 Февраля 2024
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13:13, | Новости общества Сахалина и Курил

Выход на лед у юго-восточного побережья Сахалина крайне опасен

Выход на лед у юго-восточного побережья Сахалина крайне опасен

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

23 февраля в заливе Мордвинова и на других участках юго-восточного     побережья Сахалина под воздействием значительных приливо-отливных колебаний уровня моря возможен взлом припая. Выходить на лед крайне опасно, сообщает Сахалинское управление Росгидромета.

Не подвергайте жизнь и здоровье неоправданному риску. Задумайтесь о своих родных и близких.

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