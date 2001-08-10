Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

30 школьников со всей области приняли участие в первой смене образовательного проекта «Сириус.Сахалин», которая была посвящена научному направлению. В течение 11 дней ребята вместе с преподавателями естественно-научных дисциплин и профильными экспертами работали над проектами в области энергетики, искусственного интеллекта, климата и экономики океана, беспилотных летательных аппаратов. Сегодня глава региона Валерий Лимаренко наградил участников проекта, которые показали наилучшие результаты.

– Ребята, у вас впереди – длинная, интересная дорога жизни. И знания, полученные во время занятий «Сириус.Сахалин», помогут вам не сбиться с пути. Уверен, полученный вами опыт, поможет определиться с профессией. Вы – будущие инженеры, научные работники, программисты. Такие специалисты востребованы всегда и везде, – обратился к ребятам губернатор Валерий Лимаренко, рассказали ТИА "Острова" в региональном правительстве.

Занятия проекта «Сириус.Сахалин» были организованы на базе Сахалинского государственного университета. Они проходили по направлениям: «Беспилотные автономные системы», «Искусственный интеллект», «Водородные технологии», «Климат и экономика океана». Они получат развитие в рамках проектно-образовательного интенсива «Архипелаг».

Ребят обучали преподаватели вуза, а также приглашенные специалисты. В их числе – ведущий руководитель Центра региональной отраслевой трансформации, эксперт в области беспилотных летательных аппаратов Эдуард Абрамов.

– Дети обучались выполнять самые разные задания с помощью беспилотных летательных аппаратов – искали незаконные свалки, обследовали крыши, составляли ортофотопланы. С помощью специальных конструкторов изготовили 2 типа дронов. Это помогло ученикам понять, как устроены аппараты, по какому принципу они работают. Занятия были в игровой форме, в формате квестов. Например, ребята определили предполагаемый размер доходов в бюджет в виде налогов от выявления незаконных построек, – рассказал эксперт.

– Это связано с моей будущей профессией – я хочу стать программистом. Понравилось абсолютно все – от сборки, работы с программным обеспечением до управления и ремонта. Это огромный объем работы. Тем более, для новичка, – отметил Иван Лондарь из Корсакова.

Мансур Манюров на протяжении образовательной смены изучал водородные технологии. В частности, школьник узнал о свойствах этого топлива, способах его получения, хранения и транспортировки. Школьник мечтает стать физиком-термоядерщиком.

– У нас получился очень интересный проект. Мы предложили использовать водород в качестве топлива для дронов. При этом емкость с водородом техника могла бы менять автоматически – очень необычный способ заправки. Мы учились как настоящие студенты. Первую половину дня ходили на пары, а затем у нас были другие мероприятия, – отметил юный островитянин.

Другие ребята обучали нейросети распознавать лица – такая технология могла бы использоваться на островных предприятиях. Губернатор предложил команде свою систему в школьную столовую. Ребятам помогут в этом профильные специалисты.

– Самое главное, что у вас есть интерес к занятиям. И этот интерес должен привести вас к реальным проектам. Помните, что вы должны быть конкурентоспособными, востребованными. Проект очень интересный. По очень правильным направлениям. Они будут развиваться и здесь на Сахалине, и в целом по стране, – обратился к ребятам приглашенный на мероприятие ректор МГТУ им. Н. Э. Баумана Михаил Гордин.

18 марта стартует следующая смена образовательного проекта «Сириус. Сахалин». Ее посвятят спорту. Затем школьников ждет направление «Культура».

Обучение по модели «Сириус» в Сахалинской области осуществляется в рамках Национального проекта «Образование», который инициировал Президент РФ Владимир Путин.