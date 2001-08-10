Тихоокеанское
информационное агентство
21 Февраля 2024
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22 февраля в сахалинском заливе Мордвинова продолжит разрушаться припай
15:33, | Новости общества Сахалина и Курил

22 февраля в сахалинском заливе Мордвинова продолжит разрушаться припай

22 февраля в сахалинском заливе Мордвинова продолжит разрушаться припай

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

По информации ФГБУ «Сахалинское УГМС», 22 февраля в заливе Мордвинова и на других участках юго-восточного побережья Сахалина продолжится разрушение припая, рассказали ТИА "Острова" в городской администрации.

Выходить на лед крайне опасно. Единый телефон вызова экстренных служб 112.

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