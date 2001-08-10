Волонтеры "РВК-Сахалин" навестили жителей южно-сахалинского дома-интерната
Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».
Соцучреждение островной столицы стало домом для пожилых горожан и инвалидов, оставшихся по разным причинам без поддержки. За ними на постоянной основе осуществляется уход и оказывается медицинская помощь, рассказали ТИА "Острова" в коммунальной компании.
Члены совета молодых специалистов компании, активно занимающиеся волонтерской деятельностью, подготовили для постояльцев подарки. Творческий сюрприз сделали и активисты музыкальной школы «Не школа барабанов».
Волонтеры организовали сладкий стол и мастер-класс по игре на барабанах. Каждый участник смог примерить на себя роль ударного импровизатора.
«Мне показалось, что самым ценным для всех стала именно возможность общения. Наверное, это то, что называют обменом энергией с неравнодушными и творческими людьми. Нам, молодым, всегда есть, чему поучиться у старшего поколения», - рассказала член совета молодых специалистов РВК «Сахалин» Анастасия Савенко.
Волонтерская деятельность – одна из добрых традиций как «РВК-Сахалин», так и всей группы компаний «Росводоканал». Сотрудники предприятия собирают корм и медикаменты для животных, реализуют проект по очистке русел нерестовых рек «Сахалинский лосось», участвуют в субботниках, проводят «Уроки чистой воды» для маленьких южносахалинцев.
У волонтерского движения есть собственный бренд – «Росводоканал Добро», участники которого помогают пожилым людям, детям-сиротам, поддерживают приюты для животных, очищают берега водоемов и продвигают культуру ответственного потребления. Ежегодно компания проводит около 500 волонтерских акций, в которых принимают участие более 1 500 сотрудников из разных регионов России. Волонтерские проекты ГК «Росводоканал» отмечены на уровне глав администраций регионов присутствия, департаментов по спорту и молодежной политике и представителей местных сообществ.
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