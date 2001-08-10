21 февраля на расчистке Южно-Сахалинска задействовано 146 единиц техники
Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».
Днем, 21 февраля, на работах по содержанию улично-дорожной сети городского округа задействовано 146 единиц техники и 131 рабочий. Ведется расчистка улиц, уборка тротуаров и остановочных карманов, расширение тротуаров и проезжей части, вывоз снега, рассказали ТИА "Острова" в городской администрации.
Так, на территории муниципалитета работы запланированы на следующих улицах:
- ул. Холмская - вывоз снега
ул. Горького - вывоз снега
ул. Лермонтова - расчистка тротуаров
ул. Пограничная - расчистка тротуаров
ул. Железнодорожная - расчистка тротуаров
ул. 1-я Октябрьская - расчистка тротуаров
пр. Мира - вывоз снега
ул. Больничная - вывоз снега
пр. Коммунистический - вывоз снега
ул. Котиковая - расширение проезжей части, вывоз снега
пер. Дачный - расширение проезжей части, вывоз снега
ул. Почтовая - расширение проезжей части, вывоз снега
ул. Тельмана - расширение проезжей части, вывоз снега
ул. Украинская от пр. Мира до ж/д больницы, южная сторона - расширение проезжей части, вывоз снега
ул. 1905 года от ул. Лермонтова до пер. Барачный - расширение проезжей части, вывоз снега
ул. Бумажная - расширение проезжей части, вывоз снега
ул. Сахалинская - вывоз снега
ул. Ленина - вывоз снега
Ново-Александровск:
ул. Ключевская - вывоз снега
ул. 2-я Красносельская - вывоз снега
Березняки:
ул. Садовая - вывоз снега
Хомутово:
ул. Шоссейная - вывоз снега
пер. Отрадный - вывоз снега
ул. Основная - вывоз снега
ул. Таёжная - вывоз снега
пер. Охотский - вывоз снега
пер. Цветочный - вывоз снега
пер. Уютный - вывоз снега
ул. 2-я Железнодорожная - вывоз снега
Луговое:
ул. 2-я Новая - вывоз снега
Автовладельцев убедительно просят не оставлять транспорт на обочинах и автобусных остановках, по возможности не занимать парковочные карманы вдоль улиц или оперативно убирать автомобили на время работ спецтехники. Горожанам также рекомендуется разместить в машине контакты для связи, если она оставлена на длительную стоянку в зоне расчистки.
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