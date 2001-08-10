21 февраля на расчистке Южно-Сахалинска задействовано 146 единиц техники

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

Днем, 21 февраля, на работах по содержанию улично-дорожной сети городского округа задействовано 146 единиц техники и 131 рабочий. Ведется расчистка улиц, уборка тротуаров и остановочных карманов, расширение тротуаров и проезжей части, вывоз снега, рассказали ТИА "Острова" в городской администрации.

Так, на территории муниципалитета работы запланированы на следующих улицах:

- ул. Холмская - вывоз снега

ул. Горького - вывоз снега

ул. Лермонтова - расчистка тротуаров

ул. Пограничная - расчистка тротуаров

ул. Железнодорожная - расчистка тротуаров

ул. 1-я Октябрьская - расчистка тротуаров

пр. Мира - вывоз снега

ул. Больничная - вывоз снега

пр. Коммунистический - вывоз снега

ул. Котиковая - расширение проезжей части, вывоз снега

пер. Дачный - расширение проезжей части, вывоз снега

ул. Почтовая - расширение проезжей части, вывоз снега

ул. Тельмана - расширение проезжей части, вывоз снега

ул. Украинская от пр. Мира до ж/д больницы, южная сторона - расширение проезжей части, вывоз снега

ул. 1905 года от ул. Лермонтова до пер. Барачный - расширение проезжей части, вывоз снега

ул. Бумажная - расширение проезжей части, вывоз снега

ул. Сахалинская - вывоз снега

ул. Ленина - вывоз снега

Ново-Александровск:

ул. Ключевская - вывоз снега

ул. 2-я Красносельская - вывоз снега

Березняки:

ул. Садовая - вывоз снега

Хомутово:

ул. Шоссейная - вывоз снега

пер. Отрадный - вывоз снега

ул. Основная - вывоз снега

ул. Таёжная - вывоз снега

пер. Охотский - вывоз снега

пер. Цветочный - вывоз снега

пер. Уютный - вывоз снега

ул. 2-я Железнодорожная - вывоз снега

Луговое:

ул. 2-я Новая - вывоз снега

Автовладельцев убедительно просят не оставлять транспорт на обочинах и автобусных остановках, по возможности не занимать парковочные карманы вдоль улиц или оперативно убирать автомобили на время работ спецтехники. Горожанам также рекомендуется разместить в машине контакты для связи, если она оставлена на длительную стоянку в зоне расчистки.