Пять инициатив сахалинцев вошли в топ-1000 всероссийского конкурса

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

Федеральные эксперты форума «Сильные идеи для нового времени» отобрали лучшие практики со всей страны. В этом году от островного региона поступило более 270 предложений, пять из них вошли в число лучших, рассказали ТИА "Острова" в региональном министкерстве экономического развития.

Среди них проект «Выбери своё будущее: проводники карьеры в школах». Его цель – создание системы поддержки карьерного роста школьников, которая помогает им составлять план своего профессионального развития и следить за успехами на цифровой платформе.

Проект «Семейная Академия» предполагает проведение постояннодействующих курсов по подготовке родителей к планируемой беременности, родам, основам организации грудного вскармливания, а также ухода за младенцем с привлечением специалистов здравоохранения, психологов, консультантов, инструкторов и тренеров в этой сфере.

Ещё одна отмеченная на федеральном уровне инициатива – создание «Выездной Службы ранней помощи» для семей, проживающих в сёлах, удалённых от районных центров. Основная идея – помощь семьям и детям до 3-х лет, не посещающим дошкольные организации. Их вывозят на обследования к узким специалистам, которые не всегда есть в сёлах.

Проект «Электронный сервис формирования индивидуальных программ по повышению благосостояния семей на основе данных» сначала внедрили в Корсаковском городском округе, далее опыт тиражировался на все остальные районы области. 1045 семей по результатам проведённой работы вышли из-за черты бедности.

Пятый проект – «Книжный парк» – это фестиваль семейного чтения на Сахалине. Он прошёл уже трижды, участниками стали более 4 тысяч человек. В итоге в регионе возросла читательская активность в библиотеках, появилась заинтересованность у местного сообщества в проведении мероприятий нового формата.

Напомним, федеральный форум «Сильные идеи для нового времени» уже в четвёртый раз проводят Агентство стратегических инициатив и Фонд Росконгресс по Указу Президента России Владимира Путина. Каждую идею, опубликованную на онлайн-платформе, оценивают эксперты, выбирают топ-1000 и топ-100 инициатив, лучшие из которых презентуют руководству страны. Форум «Сильные идеи для нового времени» в этом году проходит 19 и 20 февраля в Москве.