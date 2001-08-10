Обучение по

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

Сахалинская область вошла в число регионов, где реализуется программа «Азбука интернета» по обучению граждан старшего поколения работе на персональном компьютере и в интернете. В 2023 году обучение компьютерной грамотности по программе прошли 488 южносахалинцев, рассказали ТИА «Острова» в пресс-службе ОСФР по Сахалинской области.

Образовательные курсы организованы на площадке Сахалинской областной универсальной научной библиотеки. Овладеть цифровыми технологиями учащимся помогают сотрудники регионального Отделения Социального фонда России. В ходе практических занятий граждане учатся в онлайн-формате записываться на прием и заказывать необходимые документы в СФР.

«Сегодня большинство государственных услуг Социального фонда жители Сахалинской области могут получать дистанционно. Если для молодежи электронные услуги уже стали обычным явлением, то для граждан старшего поколения их получение может быть затруднительно. Поэтому для нас важно обучить их соответствующим навыкам», — отметила управляющий региональным Отделением СФР Марина Аглиулина.

«Азбука интернета» — это благотворительный проект Ростелекома и Социального фонда России. Все материалы программы размещены в открытом доступе на одноименном портале. Использовать их в работе могут организации и частные лица, занимающиеся обучением пенсионеров работе на компьютере. Свободный доступ к материалам делает получение знаний максимально доступным, а учебное пособие может быть использовано в качестве самоучителя.

В мае 2023 года «Азбука интернета» была представлена на саммите стран Азиатско-Тихоокеанского экономического сотрудничества как лучшая российская практика по обучению пенсионеров работе на компьютере.

Всего в 2023 году обучение компьютерной грамотности и работе в интернете по программе прошли почти 30 тысяч людей старшего возраста из 48 регионов России.