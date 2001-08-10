"Единая Россия" провела первый международный форум "За свободу наций!"

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

Эпоха однополярного миропорядка завершена: «Единая Россия» провела первый международный форум «За свободу наций!», который собрал свыше 400 участников из более чем 55 стран, которые представляют мировое большинство.

«Единая Россия» провела первый Международный форум сторонников борьбы с современными практиками колониализма «За свободу наций!». На нем собрались представители ведущих политических сил стран Африки, Азии, Ближнего Востока, Латинской Америки, Европы и СНГ.

В своем приветствии участникам форума Президент России Владимир Путин подчеркнул, что инициатива его проведения – «исключительно важна».

«Наша страна многое сделала для крушения основ колониальной системы, поддержки национально-освободительных движений. Оказала молодым независимым государствам серьёзную помощь в обеспечении безопасности, становлении экономики, решении острых социальных, гуманитарных проблем. И сегодня мы готовы объединять усилия в борьбе за подлинную свободу и справедливость, за прогресс для всех стран и народов, за формирование демократического многополярного миропорядка. В основе которого лежат принципы международного права, уважения законных интересов друг друга, взаимное доверие и созидательное сотрудничество», – подчеркнул Президент.

Председатель «Единой России» Дмитрий Медведев отметил, что участников форума объединяет заинтересованность в процветании народов, небезразличное отношение к судьбе человечества, его полноценному развитию.

«Ещё недавно с подачи коллективного Запада страны Азии, Ближнего Востока, Африки и Латинской Америки высокомерно называли «третьим миром». Однако сегодня эта концепция потерпела крах. И эти страны, стремительно развиваясь, выступают за практическое осуществление принципов суверенного равенства государств и цивилизационного многообразия, за полный отказ от проявлений неоколониализма», – сказал он.

Примером безответственного поведения Запада Дмитрий Медведев назвал ситуацию на Украине. По его словам, она служит слепым орудием в руках коллективного Запада против России.

«Именно поэтому мы проводим специальную военную операцию – чтобы защитить наши национальные интересы и граждан нашей страны. Так поступает любое суверенное, самостоятельное и уважающее себя государство - полностью в соответствии с Уставом ООН», - сказал Председатель партии.

Он также обратил внимание, что Запад пытается усмирить противников надуманных законов мирового меньшинства санкциями. Но попытки отдельной группы стран установить мировую монополию обречены, а эпоха однополярного миропорядка завершена, уверен Дмитрий Медведев.

«Наши партии должны вместе противодействовать неоколониальным практикам и формировать повестку позитивного сотрудничества на долгосрочную перспективу. Кроме того, наши партии могли бы придать серьёзный импульс формированию «антисанкционной коалиции». Включая разработку международно-правовых документов, которые предусматривают отказ участников этой коалиции от применения неоколониальных ограничений, введённых против них третьими странами», – считает Председатель «Единой России».

Он также предложил рассмотреть на Генассамблее ООН возможность учредить День памяти жертв колониализма 14 декабря – это дата принятия в 1960 году Декларации о предоставлении независимости колониальным странам и народам. А также – систематизировать сведения о совершенных в колониальный период преступлениях, приступить к объективной оценке причиненного ими ущерба.

Помимо этого, на площадке форума создается международное общественно-политическое движение ответственных сторонников борьбы с практиками неоколониализма.

«Движение призвано способствовать обеспечению надёжной, неделимой безопасности, глобальной стабильности, справедливости, соблюдению принципа невмешательства в дела других стран, уважению к их культурной и цивилизационной самобытности. Наша цель – покончить с правом так называемых «избранных» стран определять ход истории и вершить судьбы народов мира», - отметил Дмитрий Медведев.

Как напомнил глава комиссии «Единой России» по международному сотрудничеству, министр иностранных дел Сергей Лавров, Россия и ранее была лидером в продвижении процессов деколонизации. И сейчас форум «За свободу наций!» важен для искоренения неоколониальных практик. Для отстаивания справедливости и норм Устава ООН «Единая Россия» создала также Клуб друзей России.

«Мы предлагаем выработать единые подходы мирового большинства к пониманию неоколониализма, завершить начатую советской дипломатией на площадке ООН работу по деколонизации. До сих пор в колониальной зависимости остаются 17 территорий. Пришло время объединить усилия и начать системную работу по искоренению неоколониальных практик», – сказал Сергей Лавров.

Политики иностранных государств поблагодарили «Единую Россию» за инициативу по проведению форума.

«Единая Россия» прекрасно понимает, насколько сейчас современные практики неоколониализма мешают нашим странам развиваться, и насколько нужна международная солидарность. Хотел бы, чтобы международное движение «За свободу наций!» стало организацией, которая работала бы на постоянной основе», – подчеркнул Президент Центральноафриканской Республики Фостен Арканж Туадера.

Заведующий международным отделом ЦК Компартии Китая Лю Цзянчао отметил, что организованный «Единой Россией» форум отражает стремление стран-участниц к многополярному миру, развитию и сотрудничеству.

«Необходимо сообща отстаивать право всех стран на развитие и процветание, содействовать развитию глобализации в более общедоступном направлении. Защищать мир и стабильность во всём мире, категорически выступать против гегемонии во всех её проявлениях», – считает Лю Цзянчао.

Важность противодействия неоколониализму подчеркнули все участники форума.

«Наша встреча – это стартовая точка будущей совместной многоплановой работы. Уверен, ответственные политические партии, которые представляют интересы мирового большинства, сыграют ключевую роль в борьбе с практиками неоколониализма», - заключил Дмитрий Медведев.

Напомним, «Единая Россия» 15 и 16 февраля провела в Москве первый Международный форум сторонников борьбы с современными практиками колониализма — «За свободу наций!». Для участия в нём прибыли представители ведущих политических сил из 60 стран Африки, Азии, СНГ, Ближнего Востока, Латинской Америки и Европы.

На мероприятиях форума собрались порядка 400 делегатов. Они обсудили вопросы противодействия вмешательству в суверенные дела государств, противодействия деструктивным неоколониальным практикам, независимости в политической, финансово-экономической, информационной и других сферах.

Форум ставил своей целью развитие взаимовыгодного многостороннего сотрудничества с ответственными политическими силами на всех континентах.

Неформальное объединение политических партий и общественных сил «Форум сторонников борьбы с современными практиками колониализма» создан по инициативе «Единой России». Идею поддержал Президент Владимир Путин.

На заседании оргкомитета форума в ноябре 2023 года Председатель «Единой России» Дмитрий Медведев предложил название форума «За свободу наций!». Кроме того, форум будет проходить один раз в два года, а его оргкомитет преобразован в постоянный комитет с полномочиями до 2026 года.