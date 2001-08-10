Тихоокеанское
информационное агентство
15 Февраля 2024
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Сахалинец решил заняться распространением наркотиков, но не успел
09:56, | Новости общества Сахалина и Курил

Поронайские пожарные потушили гаражи

Поронайские пожарные потушили гаражи

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

14 февраля в 07.52 в диспетчерскую Поронайского пожарного отряда поступило сообщение о пожаре на улице Сахалинской, рассказали ТИА "Острова" в пресс-службе ОКУ "ПСС Сахалинской области".

Пожарные прибыли на место в 07.58. К этому моменту открытым пламенем горел кооперативный гараж по всей площади 22 квадратных метра.

Пожар локализовали в 08.10, а в 10.50 полностью ликвидировали.

В тушении были задействованы 12 человек личного состава и 2 единицы техники.

Погибших и пострадавших нет. Причины пожара устанавливаются.

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