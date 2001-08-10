Сахалинские предприниматели могут получить грант до 500 тысяч рублей на облачные технологии

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

Провайдер CloudMTS запустил грантовую программу в поддержку компаний, начинающих осваивать облачные технологии, или желающих масштабировать их использование. Новые клиенты могут получить доступ к виртуальной инфраструктуре МТС и передовым сервисам CloudMTS на сумму до 500 тысяч рублей.

Участникам программы станут доступны такие услуги провайдера как: виртуальная инфраструктура, объектное хранилище, виртуальные рабочие места и ряд других сервисов. Помимо облачных услуг компании смогут получить консультации ведущих архитекторов CloudMTS по вопросам переноса бизнес-процессов в виртуальную инфраструктуру, снижения затрат на вычислительные мощности и ускорения запуска и масштабирования проектов.

Для получения гранта на миграцию в виртуальную инфраструктуру необходимо предоставить CloudMTS техническое описание задачи, которую компания планирует решить.