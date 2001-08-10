Тихоокеанское
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09:07, | Новости общества Сахалина и Курил

Сахалинские предприниматели могут получить грант до 500 тысяч рублей на облачные технологии

Сахалинские предприниматели могут получить грант до 500 тысяч рублей на облачные технологии

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

Провайдер CloudMTS запустил грантовую программу в поддержку компаний, начинающих осваивать облачные технологии, или желающих масштабировать их использование. Новые клиенты могут получить доступ к виртуальной инфраструктуре МТС и передовым сервисам CloudMTS на сумму до 500 тысяч рублей.

Участникам программы станут доступны такие услуги провайдера как: виртуальная инфраструктура, объектное хранилище, виртуальные рабочие места и ряд других сервисов. Помимо облачных услуг компании смогут получить консультации ведущих архитекторов CloudMTS по вопросам переноса бизнес-процессов в виртуальную инфраструктуру, снижения затрат на вычислительные мощности и ускорения запуска и масштабирования проектов.

Для получения гранта на миграцию в виртуальную инфраструктуру необходимо предоставить CloudMTS техническое описание задачи, которую компания планирует решить.

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