В Госдуме рассмотрят законопроект от ЛДПР, призванный защитить права потребителей

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

Председатель ЛДПР Леонид Слуцкий провел личную ревизию товаров в одном из сетевых продуктовых магазинов Барнаула во время своего рабочего визита в Алтайский край и проверил ассортимент на соответствие стоимости товара его заявленному и фактическому весу. Выявилось несоответствие…

Впрочем, многочисленные обращения граждан с жалобами на ценовой «разброс», разницу между фактическим и заявленным весом на продукты, не раз подтверждались в ходе рейдов партийных активистов во всех регионах страны. И Барнаул здесь не исключение. Как отмечает сам Председатель ЛДПР - люди, особенно пожилые, привыкли приобретая продукты питания, понимать, что фактический вес за килограмм равен его стоимости.

На деле цена указана за один литр, а фактически человек покупает 900 миллилитров молока, не килограмм, а 900 граммов или даже 730 граммов сахара или гречки. Так поступать с людьми, которые честно трудятся и зарабатывают деньги, нельзя. Это выглядит как откровенное издевательство, - возмущен Слуцкий.

ЛДПР вновь выступит с законодательной инициативой «О честной цене». Напомним, что депутаты фракции уже вносили его на рассмотрение Думы, но предложение большинством голосов было отклонено. Более того, тогда, при первом рассмотрении законопроекта, Минпромторг России его раскритиковал. Ведомство в своей пояснительной записке отметило, что предлагаемое регулирование обязывает розницу производить расчеты стоимости килограмма или литра продукции. Поэтому выкладка товаров и подготовка ценников могут подорожать. Кроме того, из-за автоматизации процесса возникнут новые издержки, а это спровоцирует рост цен. Вот так «нежелание» иметь излишние хлопоты в виде перерасчётов ценников и новых выкладок привели к тому, что отвергли законопроект, которым ловко сегодня манипулируют лукавые производители и представители торговли.

Эксперты убеждены – хитрость чиновников вскрывается слоем ниже. Если принять за основу стандартную упаковку 1 литр или килограмм, то людям станет очевиден рост инфляции. Потому излишней социальной напряженности стараются всеми правдами и неправдами избежать.

Основатель ЛДПР Владимир Жириновский придерживался принципа: «Не врать и не бояться». Чего, похоже, не могут себе позволить некоторые власть имущие. Чего себе никогда не позволял Жириновский. Законопроект «о честной цене» рано или поздно будет принят, - убежден преемник великого политика Председатель ЛДПР Леонид Слуцкий. Кстати, название этого закона пришло от народа. Его придумали пользователи, которые жаловались в соцсетях ЛДПР на обман со стороны торговцев.

«В прошлом году ЛДПР внесла такой законопроект, но голосами партии власти он был отклонён. ЛДПР неоднократно это проходила. Отклонят, через какое-то время примут. Пусть даже выдадут за свою идею, не страшно. Важнее, чтобы людей не обманывали. Мы видим поддержку инициативы в социальных сетях, получаем много обращений от людей. Будем вносить проект закона столько раз, сколько потребуется для его принятия», - написал в своем телеграм-канале Леонид Слуцкий. Потому будем бдительны. Пока закон не принят, будем следить за «честной ценой».