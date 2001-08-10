Тихоокеанское
информационное агентство
13 Февраля 2024
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13:54, | Новости общества Сахалина и Курил

На 13 полигонах Дальнего Востока проходят сборы с гранатометчиками

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

На  13 полигонах Восточного военного округа, дислоцированных в Республике Бурятия, Забайкальском, Хабаровском, Приморском краях, Амурской области и Еврейской автономии, острове Сахалин и Курилах, идут сборы с гранатометчиками ручных противотанковых гранатометов РПГ-7 и расчетами автоматических гранатометов АГС-17 "Пламя", рассказали ТИА "Острова" в пресс-службе ВВО.

Половина занятий  проводится  в темное время суток с применением приборов ночного видения. На практическом этапе, который уже начался,  военнослужащие   осваивают  ведение разведки, учатся определять  виды целей и расстояние до них, уничтожают  мишени, имитирующие бронетехнику условного противника из гранатометов РПГ-7.

Особое внимание на сборах уделяется обучению боевой стрельбе в различных погодных условиях и специфике тактических действий гранатометных расчетов с учетом опыта СВО.

В сборах принимают участие несколько сотен военнослужащих гранатометных подразделений ВВО.

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