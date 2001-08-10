Тихоокеанское
информационное агентство
13 Февраля 2024
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12:00, | Новости общества Сахалина и Курил

Сахалинец на СВО попал в засаду, но перехитрил противника и был за это награжден

Сахалинец на СВО попал в засаду, но перехитрил противника и был за это награжден

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

Старший оператор гранатомётчик отдельной мотострелковой бригады армейского корпуса Восточного военного округа ефрейтор Николай Матвеев принимал непосредственное участие в составе объединенной группировки войск (сил) «Восток» в специальной военной операции (СВО) на Донбассе, рассказали ТИА "Острова" в пресс-службе ВВО.

В ходе продвижения вглубь одного из населенных пунктов в зоне СВО ефрейтор Матвеев в составе взвода попал в засаду. Завязался бой. В ходе боя было уничтожено до 18 укронацистов. Николай принял решение провести фланговый обход, вследствие чего вышел в тыл противнику, который этого не ожидал. В ходе боевого столкновения получил пулевые ранения. Благодаря умелым и грамотным действиям было уничтожено 8 националистов.

За самоотверженность и грамотные действия при выполнении боевой задачи указом президента Российской Федерации ефрейтор Матвеев Николай был удостоен государственной награды - Ордена Мужества.

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