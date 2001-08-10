Сахалинцам расскажут о лавинной опасности в островном регионе

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

Краеведческая лекция «Лавинная опасность территории Сахалинской области» пройдет в главной островной библиотеке 19 февраля. Начало в 14.00. Встреча пройдёт в рамках регионального проекта «Краеведческие штудии» и будет приурочена к Десятилетию науки и технологий, рассказали ТИА "Острова" в СахОУНБ.

Экспертом выступит руководитель лаборатории лавинных и селевых процессов, член президиума Лавинной ассоциации России, кандидат геолого-минералогических наук Юрий Генсиоровский.

Он расскажет об осадках, изменениях, происходящих в снежном покрове в течение зимнего сезона и влиянии этих изменений на характеристики снежной толщи в разрезе формирования лавин. Кроме того, слушатели узнают о лавиноопасных территориях на Сахалине и Курильских островах, лавинных катастрофах, происходивших в области, а также о мерах безопасности при посещении лавинных мест.

Встреча состоится в конференц-зале СахОУНБ. Вход свободный.

Справки по телефону +7 (4242) 45-25-37.