Тихоокеанское
информационное агентство
13 Февраля 2024
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11:02, | Новости общества Сахалина и Курил

Жителей Хомутово приглашают на выездной прием граждан

Жителей Хомутово приглашают на выездной прием граждан

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

Во вторник, 13 февраля, для жителей планировочного района Хомутово состоится личный приём граждан директором департамента дорожного хозяйства и благоустройства, рассказали ТИА "Острова" в городской администрации.

Мероприятие пройдет в отделе по управлению территорией по адресу: ул. 2-я Центральная, 39. Начало в 16.00.

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