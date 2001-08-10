162 единицы техники 12 февраля продолжают убирать и вывозить снег улиц Южно-Сахалинска
Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».
162 единицы техники 12 февраля продолжают убирать и вывозить снег улиц Южно-Сахалинска. Работы запланированы на следующих улицах:
- ул. Железнодорожная от ул. Пограничная на юг - вывоз снега;
- ул. Венская – вывоз снега;
- пр. Коммунистический - вывоз снега;
- ул. Больничная - вывоз снега;
- ул. Иллариона Троицкого – расширение проезжей части, расчистка тротуаров;
- ул. Горнолыжная – расширение проезжей части, расчистка тротуаров;
- ул. Родниковая от ул. Горная – вывоз снега;
- ул. Ленина – расчистка тротуаров;
Расширять проезжую часть улиц и вывозить снег продолжат также в селах и планировочных районах.
- Ново-Александровск - расширение проезжей части;
- Березняки – расширение проезжей части;
- Новая Деревня - расширение проезжей части;
- Хомутово: ул. 2-ая Заречная и 4-ая Заречная - вывоз снега;
- Синегорск - расширение проезжей части;
- Ключи - вывоз снега;
- дорога к СНТ «Весна» - вывоз снега;
- дрога к СНТ «Ново-деревенское» – расширение проезжей части;
Обращаем внимание на ограничения движения транспорта, связанными с расчисткой улично-дорожной сети. До 18.00 перекрыта улица Поповича от перекрестка с ул. Горького до ул. Комсомольской.
До 17.00 для движения транспорта также закрыт участок ул. Крайней от пр. Мира до ул. Долинской. Просим водителей учитывать эту информацию при планировании маршрутов.
Автовладельцев убедительно просят не оставлять транспорт на обочинах и автобусных остановках, по возможности не занимать парковочные карманы вдоль центральных улиц или оперативно убирать автомобили на время работ спецтехники. Горожанам также рекомендуется оставить в машине контакты для связи, если она оставлена на длительную стоянку в зоне расчистки.
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