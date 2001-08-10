Более 9 тонн посылок отправили сегодня для сахалинских бойцов в зону СВО
Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».
Личные посылки загрузили сегодня военные и волонтеры для островитян, находящихся в зоне специальной военной операции. Более 9 тонн груза спецбортом отправят завтра в Шахтерск, откуда будут адресно доставлены получателям.
Благодаря тому, что в Шахтерске открылся сахалинский гуманитарный центр, доставка посылок из рук в руки осуществляется гораздо быстрее, чем раньше. В посылках средства личной гигиены, сладости, продукты длительного хранения, сухие души, рации и пауэрбанки, антенны, маскировочные сети, сухие супы, теплые вещи и термобелье, окопные свечи, медицинские расходные материалы и спецоборудование - спектр передаваемых предметов очень велик.
- Мы с братом насушили рыбы, отправили другу, он у нас доброволец, с первых дней находится на СВО. Вот попросил рыбки, не могу, говорит, без нашей корюшки, иногда уснуть не получается, когда представляю, как она сушится у меня на балконе. Мы намек поняли, как тут не понять истинного сахалинца, – поделился Николай Трунов.
Помимо посылок от родных и близких, отправление включает подарки к Дню защитника Отечества, которые собрали благодаря сахалинским бизнесменам и неравнодушным жителям региона, передавшим средства. В Шахтерске волонтеры сформируют для военнослужащих сахалинских воинских частей подарочные наборы с гостинцами от местных производителей, которые также развезут по позициям и поздравят парней с праздником.
- Волонтеры доставляют посылки как на передовую, так и в госпитали, где проходят лечение бойцы после ранений. У нас много инициативных волонтеров, готовых на все, чтобы обрадовать приветом из дома тех, кто сейчас защищает нашу страну, – рассказала руководитель регионального отделения МГЕР Елена Красильникова.
Также в составе отправления более 7 тысяч рисунков и открыток, которые нарисовали участники регионального отделения «Движения первых» Сахалинской области. Письма от школьников и детсадовцев защитники просят постоянно. Как рассказывают волонтеры, если в доставленном грузе есть письмо, боец сначала открывает его и читает, и только потом смотрит, что ему отправили. Письмами, открытками и рисунками детей военные украшают свои блиндажи.
Помощь мобилизованным и добровольцам объединила тысячи жителей островного региона. Необходимое для жизни на фронте собирают студенты, спортивные, молодежные и общественные организации, политические партии, предприниматели и товаропроизводители, государственные структуры, органы законодательной и исполнительной власти. Женщины вяжут теплые вещи, плетут маскировочные сети, делают сухие наборы супов и компотов. Студенты шьют одежду и изготавливают печки-буржуйки.
Сегодня есть масса возможностей, чтобы поддержать участников спецоперации и мирных жителей в зоне проведения специальной военной операции. С начала СВО по поручению губернатора Валерия Лимаренко в регионе действует проект «Сопричастность». В рамках проекта бойцы, призванные из островного региона, могут получить адресные посылки от своих родственников. В среднем доставка груза осуществляется в течение недели. За весь период действия проекта отправлено более 6 тысячи посылок и гуманитарной помощи - это более 250 тонн груза.
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