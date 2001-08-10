Тихоокеанское
информационное агентство
9 Февраля 2024
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10:55, | Новости общества Сахалина и Курил

На расчистке Южно-Сахалинска днем 9 февраля работает 158 единиц техники

На расчистке Южно-Сахалинска днем 9 февраля работает 158 единиц техники

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

Дорожные службы областного центра продолжают ликвидацию последствий снежного циклона. Днем 9 февраля на расширении проезжей части, вывозе снега, расчистке тротуаров занято 158 единиц техники и 112 рабочих, рассказали ТИА "Острова" в городской администрации.

На территории городского округа работы запланированы на следующих улицах:

- ул. Транзитная - вывоз снега;

- ул. Емельянова от ул. Ленина на запад - вывоз снега;

- пр. Мира - расчистка тротуаров;

- ул. Тихоокеанская от ул. Комсомольская до пр. Мира - расширение проезжей части, расчистка тротуаров, с перекрытием;

- ул. Крайняя от пр. Мира до ул. Долинская - расширение проезжей части, расчистка тротуаров;

- ул. Саранская - расширение проезжей части, вывоз снега;

- ул. Украинская от ул. Ленина до ул. Центральная южная сторона - расчистка тротуаров;

- ул. Украинская от пр. Мира до ж/д переезда северная сторона - расширение проезжей части;

- ул. Ново-Деревенская - расширение проезжей части;

- ул. Ленина - расчистка тротуаров;

- ул. Сахалинская - расчистка тротуаров.

Планировочный район Хомутово:

- ул. 3-ая Новая - расширение проезжей части, вывоз снега;

- пер. 2-ой Заречный - расширение проезжей части, вывоз снега;

- ул. 4-ая Заречная - расширение проезжей части, вывоз снега;

- ул. Лебяжий угол - расширение проезжей части, вывоз снега;

- ул. Журавлиная - расширение проезжей части, вывоз снега.

Планировочный район Луговое:

- ул. Красная речка - расширение проезжей части, вывоз снега.

Планировочный район Ново-Александровск:

- ул. Науки - вывоз снега;

- ул. 30 лет Победы - вывоз снега;

- ул. Мичурина - вывоз снега.

Село Новое Дальнее:

- расширение проезжей части, вывоз снега.

Село Ключи:

- ул. Советская - расширение проезжей части, вывоз снега.

Село Березняки:

- ул. Речная - вывоз снега;

- ул. Лесная - вывоз снега.

Село Новая Деревня:

- расширение проезжей части.

Село Старорусское:

- расширение проезжей части.

Автовладельцев убедительно просят не оставлять транспорт на обочинах и автобусных остановках, по возможности не занимать парковочные карманы вдоль центральных улиц или оперативно убирать автомобили на время работ спецтехники. Горожанам также рекомендуется оставить в машине контакты для связи, если она оставлена на длительную стоянку в зоне расчистки.

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