На расчистке Южно-Сахалинска днем 9 февраля работает 158 единиц техники
Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».
Дорожные службы областного центра продолжают ликвидацию последствий снежного циклона. Днем 9 февраля на расширении проезжей части, вывозе снега, расчистке тротуаров занято 158 единиц техники и 112 рабочих, рассказали ТИА "Острова" в городской администрации.
На территории городского округа работы запланированы на следующих улицах:
- ул. Транзитная - вывоз снега;
- ул. Емельянова от ул. Ленина на запад - вывоз снега;
- пр. Мира - расчистка тротуаров;
- ул. Тихоокеанская от ул. Комсомольская до пр. Мира - расширение проезжей части, расчистка тротуаров, с перекрытием;
- ул. Крайняя от пр. Мира до ул. Долинская - расширение проезжей части, расчистка тротуаров;
- ул. Саранская - расширение проезжей части, вывоз снега;
- ул. Украинская от ул. Ленина до ул. Центральная южная сторона - расчистка тротуаров;
- ул. Украинская от пр. Мира до ж/д переезда северная сторона - расширение проезжей части;
- ул. Ново-Деревенская - расширение проезжей части;
- ул. Ленина - расчистка тротуаров;
- ул. Сахалинская - расчистка тротуаров.
Планировочный район Хомутово:
- ул. 3-ая Новая - расширение проезжей части, вывоз снега;
- пер. 2-ой Заречный - расширение проезжей части, вывоз снега;
- ул. 4-ая Заречная - расширение проезжей части, вывоз снега;
- ул. Лебяжий угол - расширение проезжей части, вывоз снега;
- ул. Журавлиная - расширение проезжей части, вывоз снега.
Планировочный район Луговое:
- ул. Красная речка - расширение проезжей части, вывоз снега.
Планировочный район Ново-Александровск:
- ул. Науки - вывоз снега;
- ул. 30 лет Победы - вывоз снега;
- ул. Мичурина - вывоз снега.
Село Новое Дальнее:
- расширение проезжей части, вывоз снега.
Село Ключи:
- ул. Советская - расширение проезжей части, вывоз снега.
Село Березняки:
- ул. Речная - вывоз снега;
- ул. Лесная - вывоз снега.
Село Новая Деревня:
- расширение проезжей части.
Село Старорусское:
- расширение проезжей части.
Автовладельцев убедительно просят не оставлять транспорт на обочинах и автобусных остановках, по возможности не занимать парковочные карманы вдоль центральных улиц или оперативно убирать автомобили на время работ спецтехники. Горожанам также рекомендуется оставить в машине контакты для связи, если она оставлена на длительную стоянку в зоне расчистки.
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