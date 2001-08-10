Тихоокеанское
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10:41, | Новости общества Сахалина и Курил

Рыбакам Южно-Сахалинска рассказали, где они могут реализовать излишки улова

Рыбакам Южно-Сахалинска рассказали, где они могут реализовать излишки улова

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

В Южно-Сахалинске, селах и планировочных районах организовано 12 площадок на 80 мест для свободной реализации излишков улова любительского рыболовства, рассказали ТИА "Острова" в городской администрации.

Места для законной торговли расположены по адресам:

- пр. Мира, 229 (территория, прилегающая к ТЦ «Янтарь» по западной стороне) - 10 мест;

- ул. Вокзальная, 71 (территория Центральной ярмарки) — 10 мест;

- напротив дома № 243а по ул. Комсомольской - 5 мест;

- Хомутово, ул. Центральная (с западной стороны административного здания по управлению территорией) - 5 мест;

- Хомутово (Весточка, на площадке у магазина «Товары повседневного спроса») - 5 мест;

- Луговое, ул. Дружбы, 90 (севернее почтового отделения связи № 21) - 5 мест;

- Ново-Александровск, пер. Железнодорожный (в районе павильона «Имуден») - 10 мест;

- Ново-Александровск, пер. Железнодорожный, 14 (с северной стороны) - 10 мест;

- Дальнее, ул. Ударная, 23 (в районе магазина «Долина») - 5 мест;

- Березняки, ул. Зеленая, 20а (в районе магазина «Березка») - 5 мест;

- Санаторное (напротив дома № 7 в районе теннисного корта) - 5 мест;

- Синегорск, ул. Коммунистическая (напротив дома № 45, на площадке бывшего рынка) - 5 мест.

Напомним, в теплое время года эти площадки также предоставляются горожанам для реализации излишков сельхозпродукции, выращенной на приусадебных и дачных участках.

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