Объем ипотечных кредитов на Сахалине и Курилах за год вырос на 51,4%

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

По итогам 2023 года объем ипотечного жилищного кредитования в Сахалинской области составил более 33 млрд рублей, что на 51,4% больше, чем в 2022 году. Островитяне оформили свыше 7,2 тыс. договоров ипотеки, что на 2,4 тыс. больше, чем годом ранее, рассказали ТИА "Острова" в пресс-службе отделения Южно-Сахалинск Дальневосточного ГУ Банка России.

На 35%, до 11,7 млрд рублей, возрос объем средств, предоставленных жителям области под залог прав требования по договорам участия в долевом строительстве. Кредиты, выданные на покупку строящегося жилья, составили 35,1% от всего рынка ипотечного кредитования.

Общая задолженность жителей Сахалинской области по ипотечным жилищным кредитам на 1 января 2024 года составила 87 млрд рублей. Доля кредитов с просроченной задолженностью при этом остается на низком уровне — 0,2%.

«Доля кредитов, выданных россиянам, которые тратят на погашение долгов больше 80% от своих доходов, за последние два года выросла почти вдвое. Чтобы обезопасить людей от излишней закредитованности, с 1 марта Банк России повышает макропруденциальные надбавки к коэффициентам риска по ипотечным кредитам. Эти и другие меры регулятора позволят повысить стандарты кредитования и сбалансируют темпы роста ипотеки», — отметил управляющий Отделением Банка России по Сахалинской области Александр Шкарубо.

На Сахалине и Курилах 40% всех выданных кредитов пришлось на «Дальневосточную и арктическую ипотеку». Средний размер ипотечного кредита в регионе остался на прежнем уровне и составил 4,6 млн рублей. В среднем в прошлом году островитяне оформляли ипотеку на срок 22 года и 3 месяца. Средневзвешенная процентная ставка по ипотеке в 2023 году находилась на уровне 6,8%. Самого высокого значения она достигла в апреле — 7,2%.