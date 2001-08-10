Тихоокеанское
информационное агентство
8 Февраля 2024
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12:17, | Новости общества Сахалина и Курил

На расчистке Южно-Сахалинска днем 8 февраля работает 186 единиц техники

На расчистке Южно-Сахалинска днем 8 февраля работает 186 единиц техники

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

Дорожные службы продолжают работы по ликвидации последствий снежного циклона как в центральной части города, так и в отдаленных районах. Днем на расширении и пробивке проезжей части, расчистке пешеходных зон, тротуаров и автобусных остановок, вывозе снега задействовано 186 единиц спецтехники и 114 человек, рассказали ТИА "Острова" в городской администрации.

Работы по ликвидации последствий снежного циклона 8 февраля проводятся на следующих участках:

ул. Транзитная;

ул. Емельянова от ул. Ленина на запад;

пр. Мира;

ул. Физкультурная от ул. Невельской до ул. Курильской;

ул. Больничная;

ул. Попопвича от ул. Дзержинского до ул. Амурской;

ул. Амурская от ул. Поповича на юг;

пер. Озерный

ул. Фабричная от пер. Озерный до ул. Комсомольская;

ул. Саранская;

ул. Колодезная от ул. Томской до ул. Кирпичной;

ул. Памятная;

ул. Тельмана от ул. Комсомольской до ул. Родниковой;

ул. Достоевского;

ул. Ленина;

ул. Сахалинская;

Новая Деревня;

Ново-Александровск: ул. 2-я Красносельская, ул. 30 лет Победы, пер. Горького, ул. Советская;

Березняки: ул. Речная, ул. Лесная;

Хомутово: ул. Журавлиная,  ул. Ромашковая;

Луговое: ул. Юбилейная.

Автовладельцев убедительно просят не оставлять транспорт на обочинах и автобусных остановках, по возможности не занимать парковочные карманы вдоль центральных улиц или оперативно убирать автомобили на время работ спецтехники. Горожанам также рекомендуется оставить в машине контакты для связи, если она оставлена на длительную стоянку в зоне расчистки.

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