На расчистке Южно-Сахалинска днем 8 февраля работает 186 единиц техники
Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».
Дорожные службы продолжают работы по ликвидации последствий снежного циклона как в центральной части города, так и в отдаленных районах. Днем на расширении и пробивке проезжей части, расчистке пешеходных зон, тротуаров и автобусных остановок, вывозе снега задействовано 186 единиц спецтехники и 114 человек, рассказали ТИА "Острова" в городской администрации.
Работы по ликвидации последствий снежного циклона 8 февраля проводятся на следующих участках:
ул. Транзитная;
ул. Емельянова от ул. Ленина на запад;
пр. Мира;
ул. Физкультурная от ул. Невельской до ул. Курильской;
ул. Больничная;
ул. Попопвича от ул. Дзержинского до ул. Амурской;
ул. Амурская от ул. Поповича на юг;
пер. Озерный
ул. Фабричная от пер. Озерный до ул. Комсомольская;
ул. Саранская;
ул. Колодезная от ул. Томской до ул. Кирпичной;
ул. Памятная;
ул. Тельмана от ул. Комсомольской до ул. Родниковой;
ул. Достоевского;
ул. Ленина;
ул. Сахалинская;
Новая Деревня;
Ново-Александровск: ул. 2-я Красносельская, ул. 30 лет Победы, пер. Горького, ул. Советская;
Березняки: ул. Речная, ул. Лесная;
Хомутово: ул. Журавлиная, ул. Ромашковая;
Луговое: ул. Юбилейная.
Автовладельцев убедительно просят не оставлять транспорт на обочинах и автобусных остановках, по возможности не занимать парковочные карманы вдоль центральных улиц или оперативно убирать автомобили на время работ спецтехники. Горожанам также рекомендуется оставить в машине контакты для связи, если она оставлена на длительную стоянку в зоне расчистки.
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