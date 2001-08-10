Вице-мэр Южно-Сахалинска Виталий Данилов обозначил задачи по работе общественного транспорта
Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».
Рабочее совещание по поручению главы города Сергея Надсадина сегодня в Центре управления городской мобильностью провел вице-мэр Виталий Данилов. Он обозначил ряд ключевых решений по работе общественного транспорта, которые до стабилизации дорожной обстановки, пока в городе продолжается расширение проезжей части и вывоз снега, позволят минимизировать неудобства для пассажиров, рассказали ТИА "Острова" в городской администрации.
В социальные сети администрации в последние дни поступают обращения от граждан — жители сообщают о фактах долгого ожидания автобусов на остановках, а также о сходе транспорта с линии. Так, наибольшее число жалоб в понедельник, 6 февраля, касалось 34, 20, 18, 7 маршрутов.
Как отметил вице-мэр, все структуры, которые обеспечивают организацию пассажирских перевозок (Центр управления городской мобильностью, единый оператор, транспортные компании) должны скоординировать работу так, чтобы минимизировать неудобства для пассажиров. Отметим, в городском округе продолжаются расчистка улиц, расширение проезжей части и вывоз снега. Пока дорожная обстановка не стабилизируется и работа общественного транспорта не войдет в обычный ритм, - распределение техники по маршрутам будет вестись в «ручном» режиме, на основе текущей ситуации по каждому направлению. Также усиливается мониторинг за движением автобусов в течение дня. Ежедневно, вечером в 19.00 и утром в 8.00, подробный отчет предоставляется курирующему вице-мэру.
– Еще одно решение – если у водителя наступает время технологического перерыва, а в салоне остаются пассажиры, он не высаживает людей на остановке, а продолжает движение по маршруту до прибытия дублирующего автобуса, чтобы пассажиры по уже приобретенному билету имели возможность пересесть на него. Жители не должны чувствовать неудобства в связи с организацией работы водителей, – подчеркнул Виталий Данилов.
Добавим, все обращения по движению общественного транспорта принимаются в работу Центром управления городской мобильность и находятся на контроле администрации города до решения вопроса. Направить сигнал жители могут в диспетчерскую службу «Единого оператора» - 55-65-15.
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