В Южно-Сахалинске стартовал новый поток проекта "Будь готов"
Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».
В Южно-Сахалинске продолжается реализация проекта «Будь готов» по военно-спортивной подготовке. В 2023 году курс военно-спортивной подготовки на базе регионального ДОСААФ прошли более 3300 горожан. В январе этого года слушателями курса стали 103 человека, рассказали ТИА "Острова" в городской администрации.
Напомним, проект «Будь готов» был создан по инициативе губернатора региона Валерия Лимаренко в 2023 году. В областном центре он реализуется при поддержке администрации Южно-Сахалинска, куратором проекта выступает Департамент общественной безопасности и контроля.
- В течение недельного курса участники могут получить знания по огневой и инженерной подготовке, тактической медицине, а также пройти обучение в области гражданской обороны и защиты от чрезвычайных ситуаций, - рассказал начальник отдела по взаимодействию с правоохранительными органами департамента общественной безопасности и контроля Анатолий О. - В настоящее время обучение проходят студенты областного центра, сотрудники образовательных учреждений. Слушателем курса может стать любой желающий, принимаются коллективные заявки, мы готовы принять всех.
Один из базовых блоков курса «Будь готов» - тактическая медицина, обучение которой проводится в областном центре уже более полутора лет. Программа составлена инструкторами таким образом, чтобы быть максимально доступной и полезной для широкой аудитории.
- На занятиях по тактической медицине я рассказываю слушателям о навыках оказания самопомощи и взаимопомощи при различных ранениях. Мы учимся останавливать кровь, перебинтовать раны, изучаем различные виды ранений, - отметила инструктор по тактической медицине курса «Будь готов» Ирина Губанова. - Травмы присутствуют и в нашей обычной жизни - это и аварии, и неосторожность в быту. В походе или на даче вы наступили на гвоздь - это уже ранение. И моя задача научить людей так, чтобы они могли воспользоваться навыками автоматически и оказать себе экстренную помощь.
Заявки на прохождение курса военно-спортивной подготовки «Будь готов» принимаются в администрации Южно-Сахалинска с 9.00 до 17.00 по телефону 300-809 (доб. 12).
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