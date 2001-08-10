ВТБ и "Открытие Авто": только 20% дальневосточников знают, что на российском авторынке теперь можно купить иранские машины
Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».
По данным опроса ВТБ и «Открытие Авто», 48% россиян считают, что иранские автомобили могут завоевать доверие отечественных покупателей. Половина опрошенных при этом отметили, что автопроизводители из Ирана могут при ряде условий занять к концу года до 5% авторынка.
Пока всего 32% опрошенных знают, что на российском авторынке теперь можно купить иранские машины, показали данные опроса. На Дальнем Востоке этот показатель самый низкий по стране - 20%.
Знающих о новинках рынка мужчин в два раза больше, чем женщин (44% против 21%). Более двух третей россиян (68%) не знают о возможности приобрести в России автомобили из исламской республики.
Среди преимуществ иранских авто 16% опрошенных назвали хорошее сочетание цены и качества, еще 12% - их стоимость. 29% не видят у иранских машин выдающихся преимуществ. А большая часть (47%) в целом просто не знают о преимуществах автомобилей из этой страны.
При этом 49% автолюбителей из-за нехватки информации ничего не знают и о недостатках иранских машин. По мнению 16%, основным недостатком является слабая техническая часть иранских авто. 15% отмечают слабое развитие дилерской сети. 13% считают, что у иранских машин низкий уровень комфорта и безопасности, столько же считают значительным минусом отсутствие запчастей на эти авто. По 12% указали на маленький выбор (всего несколько моделей на рынке) и низкое качество комплектующих.
Тем не менее значительная часть респондентов (48%) считают, что иранские автомобили могут завоевать доверие российских покупателей. 22% полагают, что это произойдет, если иранцы предложат россиянам комфортные, технологичные и безопасные автомобили. 14% оценивают хорошие перспективы «иранцев» из-за комфортных цен, которые так важны сегодня для покупателей. 12% думают, что это произойдет, если иранские производители повысят качество комплектующих. Лишь 16% уверены, что у иранских машин нет шансов завоевать доверие в России, поскольку наши потребители уже избалованы выбором среди других марок. 36% затруднились ответить на этот вопрос.
52% полагают, что «иранцы» смогут прижиться на отечественном авторынке за счет модельного ряда в бюджетном сегменте. 27% назвали таким фактором наличие собственного производства иранских машин в России. 22% считают, что это может произойти с помощью программ господдержки, а еще 16% - за счет субсидий иранских автоконцернов на представленные в России марки.
По мнению четверти опрошенных, иранские автомашины к концу 2024 года займут долю 1-2% российского авторынка. Еще четверть прогнозируют, что эта доля может составить 3-5%. Каждый десятый респондент (11%) прочит «иранцам» 6-10% российского авторынка в конце наступившего года. Более трети затруднились с оценкой перспектив.
*Опрос проведен среди 1457 респондентов, автовладельцев или желающих приобрести авто, в возрасте 18-65 лет во всех федеральных округах по репрезентативной выборке.
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