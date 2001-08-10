В Южно-Сахалинске эвакуируют автомобили, оставленные на проезжей части

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

В связи с расчисткой снега в Южно-Сахалинске ведется эвакуация автомобилей, которые мешают работе техники. Городские власти и полиция области просят автовладельцев оставлять под лобовым стеклом номер телефона, чтобы была возможность позвонить водителю и оперативно отогнать автомобиль, мешающий расчистке.

Машины, стоящие на проезжей части или в автобусных карманах, будут эвакуироваться. Эта работа будет продолжена на всё время расчистки, рассказали ТИА "Острова" в сахалинской полиции.