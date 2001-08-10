Тихоокеанское
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10:41, | Новости общества Сахалина и Курил

Сахалинский областной художественный музей приглашает на мастер-класс по росписи деревянной свистульки "Птичка"

Сахалинский областной художественный музей приглашает на мастер-класс по росписи деревянной свистульки

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

1 февраля в 18:00 Сахалинский областной художественный музей приглашает на мастер-класс по росписи деревянной свистульки "Птичка", рассказали ТИА "Острова" в музее.

Участники мастер-класса познакомятся с историей промысла, основными элементами городецкой росписи и самостоятельно распишут деревянную заготовку - птичку-свистульку!

Мастер-класс проведёт художник, дизайнер, преподаватель Анна Двуреченская.

Стоимость - 400 рублей, количество мест ограничено. Запись по телефону -8 (4242) 72-37-38.

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