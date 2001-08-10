Кухонная плита убила ребенка в Приморье
Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».
25-летний житель Уссурийска обвиняется в причинении смерти по неосторожности малолетней. Племянница фигуранта 2021 года рождения получила удар электрическим током и скончалась, сообщает РИА VladNews со ссылкой на пресс-службу СУ СК Приморья.
По версии следствия, в период времени с июня по август 2022 года мужчина купил домой кухонную электрическую плиту, три конфорки которой были деформированы и неисправны. По объявлению он нашел специалиста, при установке допустившего ряд грубых нарушений. При этом хозяин жилья по улице Короленко в Уссурийске не организовал техническое обслуживание плиты в соответствии с установленными требованиями.
Так как в одной квартире вместе с приморцем проживали его родственники с детьми, 4 июня 2023 года малолетняя племянница мужчины прикоснулась рукой к корпусу электроплиты. От удара электрическим током она скончалась.
В настоящее время вина мужчины доказана. Уголовное дело рассмотрят по существу.
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