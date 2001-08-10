Более тысячи школьников Сахалинской области прошли курс обучения пенсионной грамотности
Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».
В течение двух месяцев сотрудники Отделения Социального фонда России по Сахалинской области провели 56 уроков и лекций по пенсионной грамотности для учащейся молодежи островного региона. Мероприятиями в рамках информационно-разъяснительной кампании «Все о будущей пенсии» были охвачены более тысячи сахалинских ребят, рассказали ТИА "Острова" в региональном пенсионном фонде.
Социальный фонд России более десяти лет реализует информационно-разъяснительную кампанию «Все о будущей пенсии» для учащихся школ, средних и высших профессиональных образовательных учреждений. В ноябре и декабре 2023 года специалисты Социального фонда провели 46 уроков для школьников и 10 лекций для студентов Сахалинского государственного университета, участие в которых приняли более тысячи ребят. В ходе встреч они узнали о целях регистрации граждан в системе обязательного пенсионного страхования и уплаты работодателями страховых взносов. Кроме того, специалисты ОСФР уделили особое внимание важности официального трудоустройства, получения «белой» заработной платы, условиях назначения и расчета пенсии.
«Многие факты о пенсионном обеспечении вызвали у молодежи интерес. Например, ребята, которые в период летних каникул работали, через портал Госуслуг заказали выписку из индивидуального лицевого счета, в которой были отражены их пенсионные коэффициенты и стаж. Теперь они знают о наличии у них первых пенсионных прав и будут внимательнее относиться к вопросу формирования будущей пенсии. Именно с этой целью и проводятся уроки пенсионной грамотности», — отметила управляющий ОСФР по Сахалинской области Марина Аглиулина.
Сотрудники регионального Отделения фонда не ограничились только уроками. В клиентских службах ОСФР для ребят прошли экскурсии, в ходе которых участники ознакомились с работой специалистов учреждения и услугами фонда. По итогам встреч все слушатели получили учебное пособие «Все о будущей пенсии».
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