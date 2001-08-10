Сахалинец не платил за капремонт, пока ему не отказали в получении загранпаспорта

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

Житель Ногликского района оплатил взносы на капитальный ремонт, когда потребовалось оформить загранпаспорт, рассказали ТИА "Острова" в пресс-службе судебных приставов.

В отделении судебных приставов по Ногликскому району в отношении гражданина на исполнении находилось исполнительное производство о взыскании задолженности по платежам на капитальный ремонт в размере 57 тыс. рублей. Должник, будучи уведомленным о последствиях неуплаты долга в виде ограничительных и принудительных мер, с оплатой просроченных квитанций не торопился.

Вместе с тем, в орган принудительного исполнения поступил запрос от органов внутренних дел о наличии у данного гражданина задолженностей, и как следствие наложенных ограничений в правах. Как оказалось, сахалинец подал заявку на оформление заграничного паспорта, однако наличие непогашенной задолженности стало препятствием к его утверждению. Судебный пристав-исполнитель связалась с должником и сообщила ему, что он не сможет получить загранпаспорт пока не оплатит имеющуюся задолженность в полном объёме, после чего он принял решение безотлагательно исполнить требование исполнительного документа.