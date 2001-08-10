Дальневосточники уже оформили в шесть раз больше автокредитов, чем в 2022 году

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

За 11 месяцев 2023 года жители ДФО получили в ВТБ порядка 4,8 тысяч кредитов покупку автомобилей на сумму 5,3 млрд рублей: это в 6 раз превышает результат за весь 2022 год по количеству и более, чем в 5 раз – по объему, а также вдвое выше общероссийской динамики. Наибольший спрос на автокредиты – в Приморье, Хабаровском крае и Бурятии, в двух последних регионах выдачи растут опережающими темпами.

По стране в целом за январь-ноябрь автокредиты в ВТБ получили 154,5 тысячи клиентов на общую сумму почти 198 млрд рублей, что в 3 раза по количеству и почти в 3,2 раза в денежном выражении превышает результат за весь прошлый год.

По оценке ВТБ, в 2023 года выдачи автокредитов всеми банками в России составили более 1,4 трлн рублей, что вдвое выше результата за весь 2022 год. По итогам текущего года российские банки доведут продажи до 1,6 трлн рублей, что станет максимально высоким значением в истории рынка.

«В этом году рынок автокредитования в России растет ускоренными темпами. На динамику влияет не только реализация отложенного с прошлого года спроса и рост стоимости машин, но и уверенно восстанавливающийся за счет расширения отечественного производства и поставок из КНР авторынок. Российские и китайские бренды в совокупности занимают уже 90% в выдачах кредитов на новые автомобили. Тем не менее, основная активность заемщиков по-прежнему концентрируется на вторичном рынке: например, ВТБ в этом сегменте сейчас проводит 77% сделок. Помимо сохраняющегося дефицита новых авто, такие транспортные средства привлекают россиян как более широким выбором, так и сравнительно демократичным ценообразованием», - прокомментировал начальник управления «Автокредитование» ВТБ Алексей Бочарников.

В 2024 году, по прогнозам банка, объемы автокредитования продолжат расти: его будут поддерживать расширение ассортимента китайских машин и увеличение числа субсидированных кредитных программ.

Также растет сегмент продажи грузовых автомобилей. В следующем году, по оценкам ВТБ Лизинг, продажи техники, в том числе тягачей и самосвалов, сохранятся на уровне 2023 года и составят около 150 тыс. штук. При этом до 90% грузовиков будет передано в лизинг. Почти половина объема рынка грузовиков будет востребовано со стороны малых предприятий, 25% – со стороны среднего бизнеса и около 20% – со стороны индивидуальных предпринимателей.

Высокая потребность в грузовой технике связана с переориентацией экономики России на Восток и развитием новых логистических маршрутов. Лидерами рынка останутся марки Камаз, Sitrak и Shacman, доля которых в общем объеме продаж грузового транспорта составит 60% по итогам следующего года.

«В 2023 году продажи грузовой техники показали рекордный рост. Это было обусловлено увеличением экономической активности и тем, что рынок восполнял дефицит в связи с отложенным с предыдущего года спросом. Также значительное влияние оказала переориентация логистических маршрутов на Восток и реализация масштабных государственных инфраструктурных проектов, развитие которых останется приоритетным в ближайшие годы. Все эти факторы будут способствовать стабильному спросу в сегменте в следующем году», – отметил генеральный директор ВТБ Лизинг Антон Мусатов.