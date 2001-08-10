В День Конституции школьникам Южно-Сахалинска вручили паспорта

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

Торжественная церемония прошла в историческом парке "Россия - моя история", рассказали ТИА "Острова" в городской администрации.

Главный документ получили 20 школьников Южно-Сахалинска. Это ребята, достигшие успехов в учебе, активисты общественных движений, призеры и победители различных олимпиад, творческих конкурсов, спортивных соревнований. С важным событием юных горожан поздравил мэр Сергей Надсадин.

- Каждый из вас в свои 14 лет уже достиг многого. Вы — гордость своих наставников, и безусловно — радость и самое главное счастье для своей семьи. А теперь вы еще и полноправные граждане своей великой страны, которые будут строить ее будущее, - сказал Сергей Надсадин.

Вручение паспортов в торжественной обстановке отличившимся школьникам стало уже доброй традицией для Южно-Сахалинска. Подобные мероприятия проходят дважды в год — в День России и День Конституции. Церемония всегда одинаково волнительна как для самих ребят, так и их родителей.

- Это замечательный праздник. Я занималась бальными танцами и два года назад стала финалисткой первенства Дальневосточного федерального округа, изучаю английский и корейский языки, занимала призовое место на областном конкурсе чтецов «Живое слово», - рассказала ученица лицея №1 Альбина Хван.

- Немножко переживала, возможно, даже чуть-чуть растерялась. Я уже седьмой год занимаюсь брейк-дансом в доме культуры «Радуга». Летала на соревнования в Хабаровск, Владивосток и Москву. Тоже занимала призовые места, - отметила ученица школы №32 Софья Мингинович.

Добавим, вместе с первым паспортом школьники получили экземпляр Конституции РФ. Также в подарок им вручили фотокнигу о Южно-Сахалинске «Город, в котором я живу». После торжественной церемонии ребята смогли посетить мультимедийную экспозицию парка «Россия — моя история».

Отметим, церемония вручения документов проходила под эгидой акции «Мы граждане России», которая приурочена ко Дню Конституции. Планируется, что в ее рамках свои первые паспорта торжественно получат свыше пятисот тысяч школьников со всей страны. Конституция служит основой стабильности и является базой для всего действующего законодательства, в том числе нормативных актов, принимаемых на уровне администрации Южно-Сахалинска. Ранее президентом Владимиром Путиным были инициированы изменения в Конституцию РФ, которые затем были одобрены большинством жителей страны в ходе общероссийского голосования и вступили в силу 4 июля 2020 года.