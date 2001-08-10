Южносахалинским школьникам рассказали о производстве пельменей
Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».
Учащиеся 4 класса гимназии №1 посетили производство полуфабрикатов компании ООО «Ханаан». Ребят познакомили с работой предприятия, также им рассказали о профессиях повара и технолога, показали оборудование цехов и ассортимент продукции, рассказали ТИА "Острова" в городской администрации.
Как рассказала директор департамента продовольственных ресурсов и потребительского рынка Римма Кузенкова, такие профориентационные экскурсии традиционно проходят в Южно-Сахалинске в преддверии фестиваля «День пельменя». Они позволяют детям познакомиться с процессом создания любимого блюда, которое часто присутствуют на новогоднем столе.
– Для многих приготовление пельменей — это добрая семейная традиция. И, конечно, очень интересно увидеть производство в промышленных масштабах, узнать, как к этому процессу, подходят профессионалы, – отметила Римма Кузенкова. – сегодня в Южно-Сахалинске идет активная подготовка к праздникам. Объекты потребительского рынка создают праздничное настроение, украшая фасады, входные группы, помещения новогодним убранством. Замечательным подарком для школьников также могут стать такие дни открытых дверей.
Увлекательной частью мероприятия стал мастер-класс по приготовлению пельменей. Школьники под руководством опытных наставников смогли сами создать изделия из теста с мясной начинкой. Своими впечатлениями об экскурсии поделился учащийся 4 класса Артём Быков.
– Видели, как работает мясорубка, как делают блинчики, пельмени. И особенно понравилось самому их лепить. Было очень интересно, – сказал Артем.
– Сначала складываешь тесто, затем сгибаешь его в определенную форму. Классу также показали, как делать хинкали и другую продукцию. Мне нравится готовить. Знания, полученные здесь, очень пригодятся дома, – добавила участница экскурсии Милания Солтан-Мурадова.
В завершении мероприятия для школьников подготовили угощение из фирменных блюд компании. Добавим, попробовать продукцию местных производителей южносахалинцы также смогут на фестивале «День пельменя», который пройдет уже в эту субботу городском парке.
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