Для школьников Южно-Сахалинска провели мастер-классы в детском технопарке

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

В дни осенних каникул в детском технопарке "Кванториум" при гимназии №3 прошла серия мастер-классов для школьников Южно-Сахалинска. Почти 100 учащихся посетили образовательные мероприятия по 6 различным направлениям.

Ребята от 7 до 18 лет из Южно-Сахалинска, Анивы и Невельска познакомились технологиями виртуальной реальности, осваивали химические процессы и навыки программирования, знакомились с современным оборудованием, датчиками и микросхемами, вырезали брелоки на лазерном принтере, создавали мультфильмы и многое другое, рассказали ТИА "Острова" в городской администрации.

- Мы подготовили для наших юных гостей большую образовательную программу - дети остались в восторге, не хотели уходить, родители тоже довольны. Это прекрасное времяпрепровождение для школьников. На базе нашего технопарка ребята осваивают технологии будущего, играючи, развивают память, логику и делают это с удовольствием, - рассказала педагог-организатор ДТ "Кванториум" Юлия Ткачук.

Особый интерес у подростков вызвал мастер-класс "Анимация в твоем смартфоне", в рамках которого школьники учились разрабатывать дизайн персонажа и монтировать клипы при помощи гаджетов. Для любителей естественных наук приготовили мастер-класс "Осторожно, Химик!" - это знакомство с миром микроорганизмов, участие в экспериментах, проведение опытов. Ребята, увлекающиеся конструированием, попробовали себя в роли разработчиков виртуального симулятора конструктора, который позволяет собирать различные изделия из деталей Lego.

- У нас учатся ребята из разных городов и школ, основные направления для обучения детей бесплатные. Нашим гостям мы показали возможности современной науки, рассказали о направлениях, которые мы можем предложить детям, - уточнила начальник технопарка Светлана Костюк. - Например, в нашем кванториуме ребята создают собственные проекты, участвуют в различных конкурсах. Так, группа детей VR/AR-квантума вместе с педагогом в начале ноября отправилась на соревнование в Санкт-Петербург.

Финалом серии мастер-классов стало шоу дронов от бизнес-партнеров кванториума. Следующие образовательные каникулы для школьников технопарк планирует провести весной 2024 года.

Напомним, детский технопарк "Кванториум" при гимназии №3 был открыт в 2019 году в рамках национального проекта "Образование", инициированного президентом Владимиром Путиным. Цель детских технопарков - создать систему современных высокотехнологичных площадок интеллектуального развития и досуга для детей и подростков на территории России. Кванториумы содействуют ускоренному техническому развитию детей и реализации научно-технического потенциала.