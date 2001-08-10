Для школьников Южно-Сахалинска провели мастер-классы в детском технопарке
Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».
В дни осенних каникул в детском технопарке "Кванториум" при гимназии №3 прошла серия мастер-классов для школьников Южно-Сахалинска. Почти 100 учащихся посетили образовательные мероприятия по 6 различным направлениям.
Ребята от 7 до 18 лет из Южно-Сахалинска, Анивы и Невельска познакомились технологиями виртуальной реальности, осваивали химические процессы и навыки программирования, знакомились с современным оборудованием, датчиками и микросхемами, вырезали брелоки на лазерном принтере, создавали мультфильмы и многое другое, рассказали ТИА "Острова" в городской администрации.
- Мы подготовили для наших юных гостей большую образовательную программу - дети остались в восторге, не хотели уходить, родители тоже довольны. Это прекрасное времяпрепровождение для школьников. На базе нашего технопарка ребята осваивают технологии будущего, играючи, развивают память, логику и делают это с удовольствием, - рассказала педагог-организатор ДТ "Кванториум" Юлия Ткачук.
Особый интерес у подростков вызвал мастер-класс "Анимация в твоем смартфоне", в рамках которого школьники учились разрабатывать дизайн персонажа и монтировать клипы при помощи гаджетов. Для любителей естественных наук приготовили мастер-класс "Осторожно, Химик!" - это знакомство с миром микроорганизмов, участие в экспериментах, проведение опытов. Ребята, увлекающиеся конструированием, попробовали себя в роли разработчиков виртуального симулятора конструктора, который позволяет собирать различные изделия из деталей Lego.
- У нас учатся ребята из разных городов и школ, основные направления для обучения детей бесплатные. Нашим гостям мы показали возможности современной науки, рассказали о направлениях, которые мы можем предложить детям, - уточнила начальник технопарка Светлана Костюк. - Например, в нашем кванториуме ребята создают собственные проекты, участвуют в различных конкурсах. Так, группа детей VR/AR-квантума вместе с педагогом в начале ноября отправилась на соревнование в Санкт-Петербург.
Финалом серии мастер-классов стало шоу дронов от бизнес-партнеров кванториума. Следующие образовательные каникулы для школьников технопарк планирует провести весной 2024 года.
Напомним, детский технопарк "Кванториум" при гимназии №3 был открыт в 2019 году в рамках национального проекта "Образование", инициированного президентом Владимиром Путиным. Цель детских технопарков - создать систему современных высокотехнологичных площадок интеллектуального развития и досуга для детей и подростков на территории России. Кванториумы содействуют ускоренному техническому развитию детей и реализации научно-технического потенциала.
Комментарии - 0
Еще материалы в рубрике:
Новости общества Сахалина и Курил
Это читают
09:15 Сегодня Жители Петропавловска-Камчатского подкармливают раненого сивуча
15:24 Сегодня В Сахалинской области сложилась неблагополучная эпидемиологическая ситуация
10:00 Сегодня Цикл выставок лучших работ островных художников открылся на Сахалине
- 10:51 Сегодня Самозанятые Корсакова получили более 700 тысяч рублей
13:26 1 Ноября Южносахалинцев приглашают на диспансеризацию
09:50 2 Ноября На Сахалине судья помогла знакомому выиграть дело и теперь сама пойдет под суд
12:22 1 Ноября Жители Южно-Сахалинска получают ключи от квартир по программе переселения
12:10 1 Ноября Сахалинцев приглашают на ночь поэзии и музыки
- 15:02 12 Октября Еще больше сахалинцев получат шанс выиграть призы "Ночного забега"
09:18 19 Октября Сахалинская область стала победителем всероссийского конкурса "Дом культуры. Новый формат"
19:02 26 Октября Взять на особый контроль строительство физкультурно-оздоровительного комплекса в Макарове поручил Валерий Лимаренко
- 17:05 26 Октября Южносахалинцев приглашают приобрести свежемороженую рыбу
Выбор редакции
- 15:24 Сегодня В Сахалинской области сложилась неблагополучная эпидемиологическая ситуация
- 10:36 Вчера Сахалинские яхтсменки завоевали две медали международной парусной регаты
- 15:14 3 Ноября Профессиональный туристический конкурс "Гостеприимный Южно-Сахалинск" пройдет в 20-ый раз
- 14:59 2 Ноября В Южно-Сахалинске после ремонта начинает работу городской бассейн
Мои острова - моё будущее
09:25 29 Ноября Студентка Алина Нурланова: На Сахалине есть все, чтобы строить здесь свое будущее
21:00 25 Ноября Скалолаз Александр Назин: На вершине чувствуешь себя свободным
11:10 15 Ноября Художница Марина Пузик: Хочу сделать Сахалин красивее
21:29 8 Ноября Сооснователь фотомастерской Александр Гайворон: Никто не покажет Сахалин лучше сахалинца
Аналитика
09:37 12 Июля Безопасно ли подключаться к открытой сети Wi-Fi?
12:05 14 Мая Мэрия Южно-Сахалинска заявила, что при развитии застроенных территорий прежде всего учитываются интересы людей
11:59 13 Мая На Сахалине пройдет климатическая неделя
10:25 4 Мая Сахалинские приставы призывают островитян быть бдительными
Опрос
Как вы сейчас сохраняете сбережения?