Чехов-центр представит спектакль

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

Сахалинский международный театральный центр им. А.П.Чехова примет участие в III Всероссийском театральном фестивале "Вперед к Островскому". Чехов-центр покажет спектакль "Гроза" в постановке Александра Созонова 21 ноября на большой сцене Театра-фестиваля "Балтийский дом", рассказали ТИА "Острова" в Чехов-центре.

"Имя режиссера Александра Созонова, с 2022 года являющегося главным режиссером Российского государственного академического театра драмы имени Федора Волкова, уже известно петербургскому зрителю. В прошлом году на фестивале "Балтийский дом" был показан его яркий иммерсивный спектакль "Вторник короткий день", сыгранный в весьма необычном пространстве - рейсовом автобусе. Александр Созонов предлагает по-новому взглянуть на классическую историю, которая оживет в неожиданной сценографии московской художницы Алины Алимовой. "Гроза" Созонова - это смелая антиутопия, темная сказка, сложный разговор о самом актуальном и злободневном", - указано на сайте фестиваля.

Напомним, что спектакль "Гроза" появился в репертуаре сахалинского театра в 2018 году. В 2019 году был выдвинут на соискание российской национальной театральной премии "Золотая Маска" в пяти номинациях "Лучший спектакль в драме. Большая форма", "Лучшая работа режиссёра" (Александр Созонов), "Лучшая женская роль второго плана" (Алиса Медведева), "Лучшая мужская роль второго плана" (Александр Ли), "Лучшая работа художника в драматическом театре" (Алина Алимова).

III Всероссийский театральный фестиваль "Вперед к Островскому" пройдет в Санкт-Петербурге с 18 по 27 ноября 2023 года. Он посвящен 200-летию со дня рождения классика. На сцене Театра-фестиваля "Балтийский дом" свои лучшие работы покажут ведущие театральные коллективы страны. В афише фестиваля "Женитьба Бальзаминова" Государственного академического Малого театра, "Гроза" Российского государственного театра "Сатирикон" имени Аркадия Райкина, две режиссерские версии комедии "На всякого мудреца довольно простоты" в исполнении Воронежского Академического театра драмы имени А. Кольцова и Вологодского Ордена "Знак почета" государственного драматического театра, "Ледяное сердце" по пьесе "Снегурочка" Российский государственный академический театр драмы имени Федора Волкова (Ярославль) и другие. Закроет фестиваль постановка Сусанны Цирюк "Жестокий роман" по мотивам драмы А.Н. Островского "Бесприданница".