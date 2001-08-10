К новому автобусному парку в Южно-Сахалинске планируется обустроить удобные подъездные пути

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

Ход работ на объекте проверил мэр Сергей Надсадин. В настоящий момент на стройплощадке идет прокладка инженерных коммуникаций, монтаж газовой котельной и металлоконструкций для автомойки, рассказали ТИА "Острова" в городской администрации.

В выездном совещании приняли участие специалисты профильных ведомств администрации Южно-Сахалинска, депутаты областной думы, руководство транспортной компании и представители подрядчика.

Строительство нового автобусного парка - ключевое мероприятие транспортной реформы Южно-Сахалинска, которая стартовала в прошлом году. На территории объекта будет расположена вся необходимая инфраструктура, в том числе автономная котельная, инженерные сети, производственный корпус, мойка на 4 линии. Для работников предприятия предусмотрят столовые, комнаты отдыха, душевые. Новая база по всем параметрам будет отвечать современным требованиям. Завершить строительство планируется в 2024 году.

- Все идет по плану. Есть небольшое опережение графика. На данный момент идет строительство сетей - водоснабжения, водоотведения, газоснабжения. Производится монтаж модульной котельной, металлоконструкций для автомойки. Также проводятся отделочные работы в здании административно-бытового корпуса, - рассказал исполняющий обязанности начальника управления капитального строительства Артем Шипилов.

- Обсудили вопросы заправки газом наших современных автобусов. Этот процесс, в принципе, организован. Сейчас в рамках контракта на пункте временного размещения автопарка работает мобильный газозаправщик. В будущем в районе возведения новой базы планируется строительство стационарного газозаправочного комплекса со стороны «Газпрома». Это позволит нам сделать инфраструктуру более полноценной, - сказал мэр Сергей Надсадин.

Также на выездном совещании обсудили вопрос обустройства подъездных путей к новому автобусному парку. Дело в том, что сейчас к строящейся базе ведет одна основная дорога, а зимой ею активно начнут пользоваться большегрузы, которые будут вывозить из города снег на южный полигон. Временное увеличение транспортной нагрузки неизбежно. Поэтому администрация Южно-Сахалинска решила рассмотреть альтернативные варианты подъездных путей к новому автопарку. Эту идею обещали поддержать областные депутаты, вынести вопрос на обсуждение в региональный парламент для выделения финансирования на обустройство дорог.

- Объект для нас очень важен. Он обеспечит стабильную работу транспортной компании. Мы будем оказывать поддержку, - подчеркнул депутат Сахалинской областной думы Юрий Выголов.

Напомним, при строительстве нового автобусного парка в Южно-Сахалинске учитывается опыт ряда крупных городов страны, где такие объекты уже возведены.