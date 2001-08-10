Рыбу, добытую у берегов Сахалина, начали тщательнее проверять на радиацию
Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».
Приморским межрегиональным управлением усилен радиологический контроль за рыбной продукцией, добытой вблизи места сброса слаборадиоактивной воды с АЭС "Фукусима-1". Подведомственным Россельхознадзору ФГБУ - "Приморская межобластная ветеринарная лаборатория" с 11 по 15 сентября проведено 338 исследований 112 проб рыбной продукции общим весом 26,7 тысячи тонн, добытой в промысловых подзонах шести регионов Российской Федерации.
Случаев превышения установленных нормативов по показателям радиоактивной чистоты не установлено, рассказали ТИА "Острова" в Россельхознадзоре.
Исследования проводятся специалистами филиалов Приморской МВЛ, расположенных в Приморском крае и Сахалинской области. В частности, в Приморье проведены исследования 90 проб рыбной продукции - крабов, минтая, иваси, горбуши, морского гребешка и других видов продукции.
Специалистами Сахалинского филиала исследовано 22 пробы рыбной продукции - охлажденной спизулы и варено-мороженого филе спизулы, кеты, горбуши, икры, тунца, креветок, молок и другой продукции. Неделей ранее специалистами Сахалинского филиала исследовано 15 проб продукции.
Среди регионов происхождения рыбы, морепродуктов и икры заказчики исследований в 34 случаях указали промысловые подзоны Сахалинской области, в 28 случаях - Приморского края, в 20 случаях - Камчатского края, в 18 случаях - Хабаровского края, в четырех случаях - Магаданской области и в одном случае - Мурманской области.
В трех случаях регионы происхождения продукции не указаны.
Исследования рыбной продукции проводятся на основные радиологические показатели, свидетельствующие о ее безопасности, - удельная активность Йода-131, удельная активность стронция-90, удельная активность цезия-134, удельная активность цезия-137. Их нормативы определяются требованиями технических регламентов, принятых в Российской Федерации, и требованиями нормативных документов стран-импортеров рыбной продукции.
Отметим, мониторинг радиологической безопасности рыбной продукции проводится Приморской МВЛ на постоянной основе. Мониторинг усилен в связи с размещенной новостью о сбросе Японией слаборадиоактивной воды с АЭС "Фукусима-1".
Исследуется продукция, добытая в российских водах, а также импортная продукция. При этом в 2023 году через ветеринарные контрольные посты Приморского края Приморским межрегиональным управлением Россельхознадзора было оформлено всего пять партий рыбной продукции из Японии. Все они поступили в феврале и марте этого года.
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