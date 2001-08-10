Более 60 тысяч сахалинцев и курильчан перешли на электронные трудовые книжки

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

С начала 2020 года 60 тысяч 645 жителей Сахалинской области выбрали электронную трудовую книжку для учета данных о своей профессиональной деятельности, рассказали ТИА "Острова" в сахалинском отделении Пенсионного фонда РФ.

Ключевым преимуществом электронной трудовой книжки (ЭТК) является быстрый доступ к сведениям из документа. Проверить данные всегда можно в личном кабинете на портале Госуслуг, в клиентской службе Социального фонда, офисе МФЦ и у работодателя за период работы у него. И бумажная, и электронная выписки из ЭТК юридически равнозначны и могут одинаково представляться в любые организации.

Среди других преимуществ формирования сведений о трудовой деятельности в электронном виде:

- минимизация ошибочных, неточных и недостоверных сведений о трудовой деятельности;

- дополнительные возможности дистанционного трудоустройства;

- дистанционное оформление пенсий по данным лицевого счета без дополнительного документального подтверждения;

- использование данных электронной трудовой книжки для получения государственных услуг;

- снижение издержек работодателей на приобретение, ведение и хранение бумажных трудовых книжек и др.

Напомним, что электронные трудовые книжки были введены в 2020 году. Все работающие сахалинцы и курильчане, у которых записи на тот момент велись в бумажной трудовой книжке, получили возможность перейти на электронный формат. Перейти на ЭТК можно и сейчас, подав соответствующее заявление работодателю. После перехода бумажная трудовая книжка будет выдана на руки работнику с записью о сделанном им выборе. У тех, кто впервые устроился на работу в 2021 году и позже, трудовая книжка ведется сразу в электронном виде.