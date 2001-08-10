Тихоокеанское
информационное агентство
9 Сентября 2023
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12:26, Вчера | Новости общества Сахалина и Курил

Южносахалинцев приглашают на бесплатный мастер-класс по дыхательным гимнастикам

Южносахалинцев приглашают на бесплатный мастер-класс по дыхательным гимнастикам

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

Основатель и главный тренер по дыхательным гимнастикам в России и СНГ, телеведущая, писатель и звездный тренер Марина Корпан представит всем желающим свой оздоровительный проект Корпан-AIR в рамках празднования Дня города в Южно-Сахалинске, рассказали ТИА "Острова" в городской администрации.

Бесплатный мастер-класс, на котором все желающие научатся правильно дышать, состоится в субботу, 9 сентября с 13.00 до 15.00 на танцевальной площадке в городском парке.

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