В Южно-Сахалинске подвели итоги гастромарафона

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

В Южно-Сахалинске завершился гастрономический марафон "Дары морей" в рамках фестиваля "Остров-Рыба". За три недели горожане приобрели 1545 специальных сетов из сезонных морепродуктов, рассказали ТИА "Острова" в городской администрации.

Напомним, гастрономический марафон "Дары морей" стартовал 14 августа. Специально для мероприятия шеф-повара городских кафе и ресторанов разработали сеты из трех авторских блюд, где основными продуктами являлись камбала, лосось и кальмар.

На протяжении трех недель горожане и гости Южно-Сахалинска имели возможность насладиться разнообразием блюд из привычных морепродуктов. Салаты и супы, различные закуски, рыбу тушеную, на гриле и другие горячие блюда предлагали попробовать горожанам. Стоимость фестивального сета из трех блюд составляла 950 рублей для всех заведений общепита, участвующих в марафоне.

Как уточнили в департаменте продовольственных ресурсов и потребительского рынка администрации Южно-Сахалинска, являющегося организатором гастромарафона, фестиваль "Остров-Рыба" уже на протяжении многих лет является ярким событием в жизни города. Такие мероприятия не только вдохновляют сферу общественного питания и поклонников авторской кулинарии, но и являются одним из факторов развития гастрономического туризма в областном центре.

Напомним, фестиваль "Остров-Рыба" с большой ярмаркой и вкусными угощениями для горожан состоится 9 сентября на площадке у Дома Торговли, пр. Мира 106-а, церемония открытия в 12.00, начало работы торговых рядов - 10.00.

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