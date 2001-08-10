Более 4300 автомобилей в Сахалинской области перевели на газ

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

С каждым годом становится все больше автовладельцев, которые выбирают экологически чистый и экономичный газ взамен бензина. Этому способствуют беспрецедентные меры поддержки, которые оказываются сахалинцам и курильчанам, рассказали ТИА "Острова" в региональном правительстве.

Если в 2020 году сахалинцы переоборудовали 628 авто, то в этом планируется 1530. Всего за три года на газомоторное топливо перевели 4313 единиц автотранспорта. Кроме того, в Сахалинской области обновляют общественный транспорт. В этом году приобрели 160 новых экологичных автобусов. Еще 70 – должны поступить до конца 2023 года. А в ближайшие годы поставлена задача – перевести весь муниципальный автомобильный транспорт на газ.

Интенсивное переоборудование машин на газомоторное топливо задает вектор на развитие газозаправочной инфраструктуры. На Сахалине сегодня работают четыре автомобильных газонаполнительных компрессорных станции (АГНКС): в Южно-Сахалинске и Тымовском. Также владельцев экологичного транспорта в Невельском, Корсаковском и Холмском районах обслуживают передвижные автомобильные газовые заправщики (ПАГЗ).

Спрос на использование метана в качестве топлива растет. Ожидается, что в этом году будет реализовано 8,5 млн кубометров метана – это почти в три раза больше объемов 2020 года.

– Большую роль в этом играет экономическая составляющая. Владельцы автомобилей на газомоторном топливе существенно экономят на заправке. Цена на метан в 2 раза меньше стоимости бензина. Один кубометр обходится примерно в 23 рубля. Кроме того, реализуется масштабный проект «Народное топливо», который способствует переводу транспортных средств даже юридических лиц без вложений, – рассказал исполняющий обязанности министра энергетики Сахалинской области Виктор Гармидер.

Популярность газомоторного растет благодаря мерам поддержки, которые действуют на островах. Сахалинцам компенсируют затраты на переоборудование машин – до 150 тысяч рублей. Для владельцев экологически чистых авто транспортный налог снижен в два раза. Сервисным центрам по переоборудованию авто на газ возмещают 70 процентов затрат на специализированное оборудование.

Предприятиям сельского хозяйства и пищевой промышленности компенсируют затраты на покупку и переоборудование техники. Действует пониженная ставка по автолизингу – до 5 процентов.

Отметим, что в Южно-Сахалинске 27-29 сентября будет проходить международный форум «Нефть и газ Сахалина». Там компания «Москвич» планирует представить модель автомобиля на метане. Новую версию завод «Москвич» разрабатывает совместно с компанией «Газпром газомоторное топливо».

Перевод автотранспорта и техники на экологически чистое топливо – важная часть эксперимента по достижению углеродной нейтральности. В 2025 году в Сахалинской области планируется достичь баланса между выбросами и поглощением парниковых газов. Инициативу проведения такого эксперимента на островах поддержал Президент России Владимир Путин.