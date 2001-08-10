"Единая Россия" помогла подготовить к школе более 200 тысяч детей по всей стране
Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».
Помимо традиционных категорий - детей из многодетных, малообеспеченных семей - особое внимание уделили семьям участников СВО, а также детям в новых регионах
В новые регионы "Единая Россия" передала более 30 тысяч рюкзаков для первоклассников и наборов для школьников из нуждающихся и многодетных семей, отметил руководитель Центрального исполкома партии Александр Сидякин.
"Волонтёры доставляли их в том числе в прифронтовые территории и продолжают развозить адресно, так как некоторые люди не смогли доехать до партийных пунктов гуманитарной помощи или раньше обратиться за поддержкой. Мы пополнили и школьные библиотеки. Передали уже более миллиона книг. Помимо этого, наши активисты принимали активное участие в благоустройстве пришкольных территорий, помогали делать косметический ремонт. Ряд школ успели привести в порядок по народной программе партии", - сказал он.
Регионами-лидерами по сбору и обеспечению детей всем необходимым для учёбы стали республики Дагестан, Татарстан, Карелия, Ленинградская, Костромская, Московская, Белгородская, Оренбургская, Пензенская, Кемеровская области, рассказала координатор партпроекта "Новая школа", первый зампредседателя комитета Госдумы по просвещению Алёна Аршинова.
Она также отметила, что в рамках акции "Помощь школам" поддержку получили почти три тысячи образовательных учреждений.
"Единая Россия" помогла провести косметический ремонт в кабинетах, а активисты партии участвовали в уборке и озеленении прилегающих территорий. В приёмке школ приняли участие более 13 тысяч родителей", - рассказала она.
В этом году как никогда активны были сахалинские родители. Целыми коллективами они собирали наборы для школьников: портфели с канцелярскими принадлежностями, форму, наборы для творчества. Отмечу высокий уровень организации руководителей школ, детских садов и техникумов, которые оперативно доставляли комплекты в Штаб общественной поддержки "Единой России". Всего собрано свыше 500 полноценных наборов. Перед началом учебного года их передали семьям из малоимущих, многодетных семей Сахалинской области, а также школьникам из ДНР, - отметила региональный координатор партпроекта "Новая школа" Анастасия Киктева.
Комментарии - 0
Еще материалы в рубрике:
Новости общества Сахалина и Курил
Это читают
10:20 Сегодня 70-летняя сахалинка продала квартиру, а деньги перевела мошенникам
09:20 Сегодня Первокурсников Сахалинского госуниверситета поздравили с началом нового учебного года
10:30 Сегодня Шедевры Третьяковской галереи выставили на Сахалине
09:10 Сегодня Пожарные в Аниве потушили огонь, перекинувшийся с одного здания на другое
15:52 31 Августа Новый аэровокзал Южно-Сахалинска впервые принял рейс "Королевы неба"
17:40 29 Августа На Сахалине и Курилах с размахом отметят День Победы над милитаристской Японией
09:16 1 Сентября Дорожные службы Южно-Сахалинска максимально мобилизованы для устранения последствий циклона
11:40 1 Сентября Областные власти оказывают необходимую помощь муниципалитетам юга Сахалина в ликвидации последствий циклона
15:57 7 Августа В Южно-Сахалинске запустили самый современный на Дальнем Востоке аэровокзальный комплекс
15:23 21 Августа Валерий Лимаренко поблагодарил маму командира героического экипажа танка "Алеша"
13:08 9 Августа На Сахалине открылась установочная сессия Всероссийского молодёжного форума "ОстроVа"
15:26 17 Августа День рождения Южно-Сахалинска будут отмечать восемь дней
Выбор редакции
- 10:30 Сегодня Шедевры Третьяковской галереи выставили на Сахалине
- 09:42 Вчера На Сахалине открылась выставка "Корабли России"
- 17:11 1 Сентября Лучшая школа в Ногликском районе встретила учеников в День знаний
- 14:55 30 Августа С 1 сентября в Южно-Сахалинске возобновляется действие школьных проездных
Мои острова - моё будущее
09:25 29 Ноября Студентка Алина Нурланова: На Сахалине есть все, чтобы строить здесь свое будущее
21:00 25 Ноября Скалолаз Александр Назин: На вершине чувствуешь себя свободным
11:10 15 Ноября Художница Марина Пузик: Хочу сделать Сахалин красивее
21:29 8 Ноября Сооснователь фотомастерской Александр Гайворон: Никто не покажет Сахалин лучше сахалинца
Аналитика
09:37 12 Июля Безопасно ли подключаться к открытой сети Wi-Fi?
12:05 14 Мая Мэрия Южно-Сахалинска заявила, что при развитии застроенных территорий прежде всего учитываются интересы людей
11:59 13 Мая На Сахалине пройдет климатическая неделя
10:25 4 Мая Сахалинские приставы призывают островитян быть бдительными
Опрос
Как вы сейчас сохраняете сбережения?