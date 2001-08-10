Сахалинское правительство обсудит возможности локализации нефтесервисных услуг в регионе

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

Операторы островных проектов совместно с губернатором области Валерием Лимаренко встретятся с компаниями, заинтересованными в подрядных работах над шельфовыми проектами. Круглый стол состоится накануне Дальневосточного энергетического форума "Нефть и Газ Сахалина", 26 сентября, рассказали ТИА "Острова" в региональном правительстве.

- В нашем регионе инвестиции в несырьевой сектор экономики составляют 60 процентов, – подчеркнул Валерий Лимаренко. – В ближайшие годы у нас появится новая продукция глубокой переработки. Продавать на экспорт и в другие регионы готовую продукцию, а не сырье всегда выгоднее, так как создается добавочная стоимость. Это базовые законы экономики. Именно поэтому сейчас правительство области с крупнейшими игроками нефтегазового рынка прорабатывает возможность развития таких проектов на Сахалине, в непосредственной близости от добываемых природных ресурсов.

В рамках «нулевого дня» форума представители компаний в формате круглого стола и последующих встреч один на один смогут провести презентацию своих услуг, озвучить идеи по развитию нефтегазовой и энергетической отраслей региона и выступить с предметными предложениями для сотрудничества. Все инициативы будут учтены, а компаниям, чьи проекты станут наиболее востребованными в текущих условиях, представится возможность занять вакантные места и расширить географию работ на Дальний Восток.

Напомним, 27-й международный энергетический форум «Нефть и газ Сахалина» пройдёт с 27 по 29 сентября в Южно-Сахалинске при поддержке регионального правительства. В мероприятии примут участие более 1000 экспертов. Одной из ключевых тем станет технологическое развитие энергетической отрасли в новых условиях.

В рамках форума пройдут круглые столы, встречи один на один с операторами проектов, дебаты, панельные дискуссии и подписание стратегических соглашений с правительством Сахалинской области, а также выставочная экспозиция предприятий добычи, транспортировки и переработки углеводородов. Подробности на сайте: www.sakhalinoilgas.ru.