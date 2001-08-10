Народный артист РФ Евгений Князев посетил Новую сцену Чехов-центра

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

В Сахалинском международном театральном центре им. А. П. Чехова принимали дорогого гостя: с визитом на остров прибыл ректор Театрального института им. Бориса Щукина Народный артист РФ Евгений Князев. В ходе рабочей поездки он посетил не только сам Чехов-центр, но и пространство Новой сцены, где сейчас ведется реконструкция и перепланировка здания. Директор островного театра Татьяна Корнеева, художественный руководитель Александр Агеев и главный художник Чехов-центра Кирилл Пискунов провели экскурсию и рассказали о ближайших планах строительства. Народный артист прогулялся по фойе, посмотрел будущие гримерные комнаты, помещения костюмерного и реквизиторского цехов и, конечно, пространство сцены и зрительного зала. Увиденным Евгений Князев остался доволен, рассказали ТИА "Острова" в Чехов-центре.

«Последний раз я был на острове семь лет назад. Когда я увидел Южно-Сахалинск в этот раз, то не узнал его! Это невероятно, как же можно так преобразить город за такой короткий срок. Впечатляют те строительства, которые сейчас идут и которые уже завершены: жилые дома, спортивные сооружения, храмы, музеи. Когда увидел Новую сцену Чехов-центра, то просто потерял дар речи. Я понимаю, во что это может превратиться, какой будет эта сценическая площадка, что даже испытал чувство хорошей зависти», - поделился Народный артист РФ Евгений Князев.

Напомним, что Новая сцена Чехов-центра расположится в помещении бывшего кинотеатра «Комсомолец» находящегося в Южно-Сахалинске по адресу улица Сахалинская, 52. С февраля 2023 года здание закрыто на реконструкцию, в результате которой будут усовершенствованы акустические характеристики помещения, переоборудованы фойе, сценическое пространство и зрительный зал, приобретено световое, звуковое и проекционное оборудование. Кроме того, здесь появится сцена-трансформер, расположение которой будет меняться в зависимости от творческих задач. Новый многофункциональный зал Чехов-центра сможет вмещать до 200 человек, это почти в пять раз больше действующей площадки, на которой сегодня островной зритель знакомится со спектаклями малой театральной формы. Здесь будут проходить спектакли, концерты, квартирники, перформансы, творческие лаборатории и выставки. Открытие Новой сцены запланировано в октябре 2023 года.