Народный артист РФ Евгений Князев посетил Новую сцену Чехов-центра
Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».
В Сахалинском международном театральном центре им. А. П. Чехова принимали дорогого гостя: с визитом на остров прибыл ректор Театрального института им. Бориса Щукина Народный артист РФ Евгений Князев. В ходе рабочей поездки он посетил не только сам Чехов-центр, но и пространство Новой сцены, где сейчас ведется реконструкция и перепланировка здания. Директор островного театра Татьяна Корнеева, художественный руководитель Александр Агеев и главный художник Чехов-центра Кирилл Пискунов провели экскурсию и рассказали о ближайших планах строительства. Народный артист прогулялся по фойе, посмотрел будущие гримерные комнаты, помещения костюмерного и реквизиторского цехов и, конечно, пространство сцены и зрительного зала. Увиденным Евгений Князев остался доволен, рассказали ТИА "Острова" в Чехов-центре.
«Последний раз я был на острове семь лет назад. Когда я увидел Южно-Сахалинск в этот раз, то не узнал его! Это невероятно, как же можно так преобразить город за такой короткий срок. Впечатляют те строительства, которые сейчас идут и которые уже завершены: жилые дома, спортивные сооружения, храмы, музеи. Когда увидел Новую сцену Чехов-центра, то просто потерял дар речи. Я понимаю, во что это может превратиться, какой будет эта сценическая площадка, что даже испытал чувство хорошей зависти», - поделился Народный артист РФ Евгений Князев.
Напомним, что Новая сцена Чехов-центра расположится в помещении бывшего кинотеатра «Комсомолец» находящегося в Южно-Сахалинске по адресу улица Сахалинская, 52. С февраля 2023 года здание закрыто на реконструкцию, в результате которой будут усовершенствованы акустические характеристики помещения, переоборудованы фойе, сценическое пространство и зрительный зал, приобретено световое, звуковое и проекционное оборудование. Кроме того, здесь появится сцена-трансформер, расположение которой будет меняться в зависимости от творческих задач. Новый многофункциональный зал Чехов-центра сможет вмещать до 200 человек, это почти в пять раз больше действующей площадки, на которой сегодня островной зритель знакомится со спектаклями малой театральной формы. Здесь будут проходить спектакли, концерты, квартирники, перформансы, творческие лаборатории и выставки. Открытие Новой сцены запланировано в октябре 2023 года.
Комментарии - 0
Еще материалы в рубрике:
Новости общества Сахалина и Курил
Это читают
15:23 21 Августа Валерий Лимаренко поблагодарил маму командира героического экипажа танка "Алеша"
14:30 23 Августа В Южно-Сахалинске открылся центр обслуживания абонентов «Сахалинской коммунальной компании»
13:02 18 Августа Свежую горбушу 18 августа можно приобрести около ТЦ "Янтарь" в Южно-Сахалинске
15:53 21 Августа В сахалинской горбушевой икре нашли личинки гельминтов
11:28 26 Июля В школе Южно-Сахалинска уборщица, нелегально работающая бухгалтером, украла более 2 млн рублей
16:39 27 Июля В Южно-Сахалинске продолжают появляться новые автобусные остановки
15:57 7 Августа В Южно-Сахалинске запустили самый современный на Дальнем Востоке аэровокзальный комплекс
15:53 4 Августа Южносахалинцам напоминают о местах для реализации излишков урожая
Выбор редакции
- 15:32 Вчера Сахалинец угнал с одного двора два автомобиля: на одном слетел в кювет, на втором – попал в аварию
- 14:55 23 Августа В День города южносахалинцы создадут Царь-букет из 300 цветочных композиций
- 13:07 22 Августа Обновленный участок набережной реки Рогатка в Южно-Сахалинске будет открыт 2 сентября
- 12:27 22 Августа На Сахалине выявили сильнейших ниндзя
Мои острова - моё будущее
09:25 29 Ноября Студентка Алина Нурланова: На Сахалине есть все, чтобы строить здесь свое будущее
21:00 25 Ноября Скалолаз Александр Назин: На вершине чувствуешь себя свободным
11:10 15 Ноября Художница Марина Пузик: Хочу сделать Сахалин красивее
21:29 8 Ноября Сооснователь фотомастерской Александр Гайворон: Никто не покажет Сахалин лучше сахалинца
Аналитика
09:37 12 Июля Безопасно ли подключаться к открытой сети Wi-Fi?
12:05 14 Мая Мэрия Южно-Сахалинска заявила, что при развитии застроенных территорий прежде всего учитываются интересы людей
11:59 13 Мая На Сахалине пройдет климатическая неделя
10:25 4 Мая Сахалинские приставы призывают островитян быть бдительными
Опрос
Как вы сейчас сохраняете сбережения?