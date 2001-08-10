Подсчитано, сколько стоит собрать ребенка в школу в Сахалинской области
Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».
Начало учебного года требует от родителей не только моральной и организационной подготовки, но и материальных затрат. Какая сумма оказалась в среднем чеке сахалинцев в связи со сборами ребенка в школу в 2023 году и как этот чек изменился по сравнению с прошлым годом, подсчитали в Отделении Банка России по Сахалинской области.
«Начало учебы — это то, о чем нам известно заблаговременно. Поэтому экономить на покупках можно, если совершать их заранее. Поход по магазинам накануне Дня знаний обойдется дороже, чем совершенный, например, в начале лета. Сахалинцы наравне с привычными магазинами пользуются и маркетплейсами, где можно найти товары дешевле, если обращать внимание на акции и распродажи», — пояснил управляющий Отделением Банка России по Сахалинской области Александр Шкарубо.
Для расчетов использованы цены в островном регионе, зафиксированные Сахалинстатом в июле 2020 — 2023 годов.
Поскольку покупки будут индивидуальными для каждой семьи, эксперты Отделения Банка России по Сахалинской области предлагают универсальный набор школьника.
По подсчетам специалистов Банка России, набор для девочки обошелся в 38 774 рубля, для мальчика — в 38 352 рубля. По сравнению с июлем прошлого года стоимость набора для девочки возросла на 5,1%, а для мальчика — на 4,5%.
«Если говорить о нашем усредненном «наборе школьника», то какие-то позиции дорожали больше, какие-то — меньше, а некоторые и вовсе дешевели. Так, например, за год ботинки подорожали на 1,6%, до 2 632 рублей. Такой прирост цен существенно ниже, чем рассчитанный в целом по каждому из наборов. А детская куртка за год подешевела на 3,2%, до 4 327 рублей. То есть, мы видим, что годовой прирост цен на набор каких-то товаров или услуг в целом не всегда совпадает с приростом цен на отдельные его составляющие», — добавил Александр Шкарубо.
Годовая инфляция в Сахалинской области в июле 2023 года ускорилась и составила 4,22% после 3,16% в предыдущем месяце. Это ниже значений по России (4,30%) и Дальневосточному федеральному округу (4,56%). Ускорение инфляции преимущественно связано с ослаблением рубля.
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