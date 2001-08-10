Протоиерей Виктор Горбач рассказал постояльцам сахалинского дома-интерната для престарелых о жизни Иннокентия (Вениаминова)

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

В рамках проекта "Сопричастность" активисты местного отделения партии организовали в штабе общественной поддержки партии "Единая Россия" встречу и инвалидов с благочинным Центрального округа Южно-Сахалинской епархии протоиереем Виктором Горбачом.

В приятной теплой обстановке священнослужитель рассказал гостям об истории православия на Дальнем Востоке, жизни и трудах равноапостольного Иннокентия (Вениаминова), которого православные верующие считают небесным покровителем Сахалина и Курил.

Кроме того, отец Виктор ответил на вопросы о работе действующей при храме Святителя Иннокентия Московского молодёжной организации "Братство Александра Невского", быте молодежного православного слёта "Берег притяжения" о своих поездках на Донбасс и важности патриотического воспитания.

"Сегодня нам особенно важно быть сильными, поддерживать нашу армию, сохранять традиции нашего народа. Мы за справедливость. В конфликте с коллективным западом мы защищаем право самобытного и независимого развития для всего мира. Да Победе!", - отметил Виктор Горбач.