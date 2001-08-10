В Южно-Сахалинске возобновил работу цех по освидетельствованию газобаллонного оборудования

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

Единственный в Сахалинской области цех по освидетельствованию автомобильных газовых баллонов на базе АО «Транспортная компания» открылся в августе на новом месте. В связи с переездом муниципального предприятия на временную площадку он был перенесен на ул. Ленина, 488, рассказали ТИА «Острова» в городской администрации.

Как рассказал заместитель генерального директора АО «Транспортная компания» по эксплуатации Георгий Прозоров, все виды работ по освидетельствованию проводятся по методике, разработанной заводом-изготовителем газового баллона. В комплекс услуг входит осмотр наружной и внутренней поверхностей и резьбы, монтаж и демонтаж вентилей, клапанов, переходников, промывка, гидравлические испытания на прочность (пробным давлением) и остаточную деформацию, сушка и опрессовка. Если оборудование получает разрешение специалистов на дальнейшее использование, то на него наносится особая маркировка, а также в технический паспорт вносится заключение о допуске к дальнейшей эксплуатации.

Срок проверки газовых баллонов определяется заводом-изготовителем и указан документации. Внеплановый контроль оборудования должен осуществляться в случае участия автотранспорта в ДТП, а также если емкость не использовался по назначению до 12 месяцев либо ее установка планируется в другой автомобиль.

- Мы занимаемся этим видом деятельности пять лет, с 2019 года. В цеху работают специалисты, прошедшие обучение в российской компании, которая поставила нам оборудование и предоставила методики по освидетельствованию баллонов. Один раз в пять лет они в обязательном порядке подтверждают квалификацию, - подчеркнул Георгий Прозоров.

Возможности оборудования позволяют проверять металлокомпозитные баллоны объемом 160 л, а также стальные - до 100 л. В рабочую смену может проводится освидетельствование до 8 единиц.

Цех предприятия работает как с физическими, так и с юридическими лицами. Южносахалинцы и жители области могут самостоятельно заключить договор на оказание комплекса услуг либо обратиться в одну из лицензированных компаний, которые осуществляют установку подобного оборудования. Дополнительная информация находится на официальном сайте перевозчика. Также получить консультацию можно в юридическом отделе компании в рабочее время по телефону: 516-190.

Отметим, возможности цеха используются и для освидетельствования оборудования для городского общественного транспорта. Подвижной состав АО «Транспортная компания» работает на газомоторном топливе. После ввода в эксплуатацию нового автопарка в 2024 году цех будет перенесен на территорию производственного комплекса.