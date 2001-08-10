В Южно-Сахалинске начали принимать заявки от населения на поставку угля
Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».
Южносахалинцев информируют о начале приема заявок поставщиками на приобретение угля от населения для домовладений, не имеющих централизованного теплоснабжения. Отгрузка угля горожанам будет производиться с 15 августа.
Как сообщает департамент городского хозяйства, поставку угля для нужд населения в городском округе осуществляют:
- ИП Барзул С.И., ул. 2-ая Хабаровская, строение 37-Г. Телефон: 48-58-78, 48-57-77, 41-43-33. Стоимость 1 тонны угля составляет 8400 руб.
- ИП КФХ Ким Чун Сик, ул. Памятная ул., д. 10-Б. Телефон: 61-23-23, 62-19-19, 61-61-40, 41-47-07. Стоимость 1 тонны угля составляет 8400 руб.
- ООО «ТД Оптовик», СНТ «Дорожник», ул. Жасминовая, д.147а. Телефон: 25-06-29, 61-62-61, 27-48-41. Стоимость за 1 тонну угля составляет 8400 руб.
- ООО «Комфорт-Строй», ул. Украинская, 42. Тел: 61-40-70. Стоимость 1 тонны угля составляет 8400 руб.
- ИП Гвоздева Т.В., ул.2-я Хабаровская, строение 37. Телефон: 27-63-39, 27-05-27, 30-23-40, 30-36-80. Стоимость 1 тонны - 8000 руб.
- ИП Баранов К.А., ул. Шлакоблочная, д.34/2. Телефон: 8-934-131-11-69. Стоимость 1 тонны угля - 8400 руб.
- ИП Кан А.Х., ул.2-я Хабаровская, строение 37-Г. Телефон: 8-962-581-43-33, 41-43-33, 8-924-490-62-60. Стоимость 1 тонны угля - 8400 руб.
- ООО «СпецАвто», ул. Западная, д.95. Телефон: 25-04-29. Стоимость 1 тонны - 8487 руб.
Отметим, стоимость за 1 тонну угля включает в себя доставку в границах: ул. Украинская - ул. им. А.П. Фархутдинова - ул. Алексея Максимовича Горького - пересечение ул. Лермонтова и ул.Сахалинская.
Для горожан, которые живут в домах с печным отоплением, правительством региона предусмотрена компенсация части затрат. Возмещение средств на одно домохозяйство за отопительный период производится не более, чем за 9 тонн угля.
м за 9 тонн угля.
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